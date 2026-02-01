Medio Maratón del Sarape 2026 reúne a cerca de 900 corredores en una mañana gélida en Saltillo
La carrera se corrió este domingo en Saltillo con distancias de 21 y 7 kilómetros, temperaturas de hasta 0 grados y una bolsa de premiación de 116 mil pesos
Este domingo, en punto de las 7 de la mañana, se llevó a cabo en Saltillo la tercera edición del Medio Maratón del Sarape 2026, evento organizado por Chronosport que reunió a cerca de 900 corredores, quienes enfrentaron temperaturas que oscilaron entre los 0 y 2 grados centígrados.
El disparo de salida se dio desde el estacionamiento del Estadio Francisco I. Madero, mismo recinto que fungió como punto de meta. Desde ahí, los participantes encararon las distancias de 21 y 7 kilómetros en una ruta que recorrió puntos emblemáticos de la ciudad.
La competencia contó con una bolsa de premiación total de 116 mil pesos y se consolidó como uno de los eventos atléticos más importantes del calendario local.
A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del Medio Maratón del Sarape felicitó a los participantes por su esfuerzo y disciplina a lo largo del recorrido.
En los datos destacados de la jornada, la atleta Elida Jasso, del Club de Corredores “Gato Araiza”, cruzó la meta como la Mejor Coahuilense Femenil del Medio Maratón del Sarape 2026. Además, San Juan Muñoz, del grupo Locas que Corren, logró subir al podio en la categoría 70 y Más.
En la prueba varonil de 7 kilómetros, el primer lugar fue para Jesús Moisés Soto Vargas con un tiempo oficial de 24:59, seguido por Carlos Antonio Tapia Flores y César Emmanuel Maldonado Cossio.
En la rama femenil de 7K, Verónica Orozco Chávez se quedó con la victoria al detener el cronómetro en 33:15, acompañada en el podio por Karla Margarita Garza Rentería y Liliana Viera.
Dentro de la distancia estelar de 21 kilómetros, Francisco Alberto Pachicano se proclamó ganador absoluto en la rama varonil con un tiempo oficial de 1:11:31, superando a Gerardo Emmanuel Armendáriz González y Francisco Serrano Plowells.
En la rama femenil, Alejandra Rodríguez Machorro se llevó el primer sitio con marca de 1:23:00, seguida por Arlett de la Cruz López y Dulce Yazmín Martínez Machuca.
El Medio Maratón del Sarape 2026 volvió a demostrar su crecimiento y convocatoria, reafirmándose como una cita obligada para la comunidad runner de Saltillo y la región.