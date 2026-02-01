Medio Maratón del Sarape 2026 reúne a cerca de 900 corredores en una mañana gélida en Saltillo

Este domingo, en punto de las 7 de la mañana, se llevó a cabo en Saltillo la tercera edición del Medio Maratón del Sarape 2026, evento organizado por Chronosport que reunió a cerca de 900 corredores, quienes enfrentaron temperaturas que oscilaron entre los 0 y 2 grados centígrados.

El disparo de salida se dio desde el estacionamiento del Estadio Francisco I. Madero, mismo recinto que fungió como punto de meta. Desde ahí, los participantes encararon las distancias de 21 y 7 kilómetros en una ruta que recorrió puntos emblemáticos de la ciudad.

La competencia contó con una bolsa de premiación total de 116 mil pesos y se consolidó como uno de los eventos atléticos más importantes del calendario local.

