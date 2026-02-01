Betis confirma a Álvaro Fidalgo como su nuevo jugador, tras su emotiva despedida del América

El mediocampista Álvaro Fidalgo fue oficialmente presentado como nuevo refuerzo del Real Betis este domingo, apenas horas después de ofrecer una conferencia de prensa en la que se despidió públicamente de la afición del América. La operación, confirmada por el club sevillano, representa el regreso del futbolista español a LaLiga tras cinco temporadas en la Liga MX con el equipo azulcrema. En su despedida, Fidalgo destacó el impacto de su etapa en el América y el cariño que sintió por la afición. TE PUEDE INTERESAR: Tomateros deja escapar la victoria y cae ante Puerto Rico en la Serie del Caribe

“Para mí, más allá de conseguir cosas con el club, que la gente te quiera es lo más importante”, afirmó el jugador en la conferencia de prensa celebrada en las instalaciones del club mexicano. “Estoy contento por el paso que voy a tomar, pero no puedo evitar estar triste; es un sentimiento jodido”. Durante el acto, Fidalgo se mostró agradecido por los logros alcanzados con el América y por el apoyo recibido en su trayectoria:

“Si me hubieran dicho lo que pasaría desde hace cinco años lo hubiera tachado de loco”, rememoró, refiriéndose al cariño multiplicado por parte de los aficionados. “La decisión la tomé hace tiempo; el tiempo dirá si estuve acertado o no, si alguien se siente decepcionado, lo siento mucho”, agregó, dejando claro que su deseo de regresar a Europa fue una motivación determinante para cerrar este capítulo. El fichaje de Fidalgo por el Real Betis fue oficializado con un contrato que lo vincula al club español hasta 2030, en una operación que fortalece la zona creativa del equipo heliópoli­ta­no en LaLiga.