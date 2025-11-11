El Tri ya tiene fecha para convocar a Álvaro Fidalgo: ¿cuándo podrá debutar con México?

La posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo vestido de verde está más cerca, pero no será tan pronto como se pensaba. Aunque el mediocampista español del América ya aceptó la invitación para integrarse a la Selección Mexicana, el trámite de elegibilidad marca una fecha clave que condiciona su primer llamado. La dirigencia del Tri y el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre aguardan el momento en que el volante pueda ser registrado oficialmente como seleccionable. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Esteban Solari? El nuevo DT de Pachuca que enfrentará a su ex, Pumas, en el Play-In del Apertura 2025

EL REQUISITO FIFA Y LA FECHA REAL De acuerdo con el reglamento de FIFA, un jugador naturalizado debe cumplir cinco años de residencia ininterrumpida en el país al que desea representar. En el caso de Fidalgo, ese periodo se cumple hasta el 26 de marzo de 2026, por lo que no podrá ser convocado en la concentración de enero ni en los microciclos del primer trimestre del año. La primera ventana oficial en la que podrá ser llamado será la Fecha FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026, justo cuando México planea disputar un amistoso de reinauguración del Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo. ¿POR QUÉ LO QUIERE EL TRI? SUS NÚMEROS EN LIGA MX El mediocampista se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes del América. En las últimas tres temporadas de Liga MX, Fidalgo ha destacado como: