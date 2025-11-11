El Tri ya tiene fecha para convocar a Álvaro Fidalgo: ¿cuándo podrá debutar con México?

Fútbol
/ 11 noviembre 2025
    El Tri ya tiene fecha para convocar a Álvaro Fidalgo: ¿cuándo podrá debutar con México?
    Fidalgo ha sido uno de los mediocampistas más regulares del América en los últimos torneos. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista del América, naturalizado mexicano, cumple el requisito FIFA hasta el próximo año, cuando podría estar a la disposición de Javier Aguirre

La posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo vestido de verde está más cerca, pero no será tan pronto como se pensaba.

Aunque el mediocampista español del América ya aceptó la invitación para integrarse a la Selección Mexicana, el trámite de elegibilidad marca una fecha clave que condiciona su primer llamado.

La dirigencia del Tri y el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre aguardan el momento en que el volante pueda ser registrado oficialmente como seleccionable.

EL REQUISITO FIFA Y LA FECHA REAL

De acuerdo con el reglamento de FIFA, un jugador naturalizado debe cumplir cinco años de residencia ininterrumpida en el país al que desea representar.

En el caso de Fidalgo, ese periodo se cumple hasta el 26 de marzo de 2026, por lo que no podrá ser convocado en la concentración de enero ni en los microciclos del primer trimestre del año.

La primera ventana oficial en la que podrá ser llamado será la Fecha FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026, justo cuando México planea disputar un amistoso de reinauguración del Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

¿POR QUÉ LO QUIERE EL TRI? SUS NÚMEROS EN LIGA MX

El mediocampista se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes del América. En las últimas tres temporadas de Liga MX, Fidalgo ha destacado como:

Top 5 en pases completados por partido entre mediocampistas de la liga; líder en progresión de balón en el mediocampo azulcrema, siendo el principal conector entre defensa y ataque; promedio superior a 1.6 ocasiones creadas por encuentro, reflejo de su lectura de juego, y participación constante en goles, tanto en asistencias como en la gestación previa a la jugada.

Esa consistencia lo ha colocado como pieza estratégica en un América dominante en fases finales, y para el Tri sería un interior con perfil organizador, algo escaso en el equipo nacional.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

