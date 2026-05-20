¡Bombazo en Liga MX! Guillermo Almada dejará al Real Oviedo y está en el radar de América y Cruz Azul
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El técnico uruguayo habría decidido cerrar su etapa en España tras el descenso del conjunto asturiano, sin embargo, Grupo Pachuca buscaría retenerlo
Guillermo Almada vuelve a sacudir el mercado de entrenadores de la Liga MX. Después del descenso del Real Oviedo a Segunda División de España, el técnico uruguayo apunta a dejar el banquillo asturiano por decisión propia, lo que lo pondría nuevamente en el radar de América y Cruz Azul.
De acuerdo con reportes recientes, Grupo Pachuca todavía buscaría una última conversación con Almada para convencerlo de mantenerse al frente del Real Oviedo; sin embargo, el escenario más probable es que el sudamericano no continúe en el club carbayón.
Medios publicaron que el entorno del entrenador ya contempla concluir su contrato y abrir la puerta a un nuevo proyecto, mientras que en España también se habla de un desgaste interno con el vestidor y de una afición que no ve con buenos ojos su permanencia.
La situación se aceleró después de que el Oviedo consumara su descenso y cerrara una temporada complicada en LaLiga. En España indican que Almada ya había dejado dudas sobre su futuro tras el último partido en casa, cuando afirmó que no estaba “atornillado” a ningún lugar y que respetaría cualquier decisión del club, aunque también reconoció que él mismo ya tenía una postura que comunicaría a la directiva.
El posible adiós de Almada cambia el panorama para América y Cruz Azul, clubes que han sido vinculados con el entrenador por su pasado exitoso en México.
En la Liga MX, el uruguayo dejó una huella importante con Santos Laguna y Pachuca, especialmente por su estilo intenso, vertical y de formación de jóvenes, un perfil que suele ser atractivo para proyectos que buscan reconstrucción inmediata.
Cruz Azul aparece como uno de los equipos más atentos a su situación. La Máquina tenía a Almada entre sus opciones para el Apertura 2026, aunque en ese momento el obstáculo era su vínculo con Grupo Pachuca y la necesidad de negociar su salida.
América, por su parte, también entra en la conversación por el peso del nombre y por la posibilidad de apostar por un entrenador con experiencia comprobada en el futbol mexicano.
El hecho de que Almada quede libre o en proceso de salida del Oviedo podría convertirlo en una de las piezas más deseadas del mercado.
Si su salida del Real Oviedo se confirma oficialmente, América y Cruz Azul tendrían vía libre para buscar a uno de los entrenadores más cotizados y conocidos por la afición mexicana.