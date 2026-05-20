¡Bombazo en Liga MX! Guillermo Almada dejará al Real Oviedo y está en el radar de América y Cruz Azul

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    ¡Bombazo en Liga MX! Guillermo Almada dejará al Real Oviedo y está en el radar de América y Cruz Azul
    Guillermo Almada podría dejar al Real Oviedo tras el descenso y volver al radar de América y Cruz Azul en la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

El técnico uruguayo habría decidido cerrar su etapa en España tras el descenso del conjunto asturiano, sin embargo, Grupo Pachuca buscaría retenerlo

Guillermo Almada vuelve a sacudir el mercado de entrenadores de la Liga MX. Después del descenso del Real Oviedo a Segunda División de España, el técnico uruguayo apunta a dejar el banquillo asturiano por decisión propia, lo que lo pondría nuevamente en el radar de América y Cruz Azul.

De acuerdo con reportes recientes, Grupo Pachuca todavía buscaría una última conversación con Almada para convencerlo de mantenerse al frente del Real Oviedo; sin embargo, el escenario más probable es que el sudamericano no continúe en el club carbayón.

Medios publicaron que el entorno del entrenador ya contempla concluir su contrato y abrir la puerta a un nuevo proyecto, mientras que en España también se habla de un desgaste interno con el vestidor y de una afición que no ve con buenos ojos su permanencia.

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La situación se aceleró después de que el Oviedo consumara su descenso y cerrara una temporada complicada en LaLiga. En España indican que Almada ya había dejado dudas sobre su futuro tras el último partido en casa, cuando afirmó que no estaba “atornillado” a ningún lugar y que respetaría cualquier decisión del club, aunque también reconoció que él mismo ya tenía una postura que comunicaría a la directiva.

El posible adiós de Almada cambia el panorama para América y Cruz Azul, clubes que han sido vinculados con el entrenador por su pasado exitoso en México.

En la Liga MX, el uruguayo dejó una huella importante con Santos Laguna y Pachuca, especialmente por su estilo intenso, vertical y de formación de jóvenes, un perfil que suele ser atractivo para proyectos que buscan reconstrucción inmediata.

Cruz Azul aparece como uno de los equipos más atentos a su situación. La Máquina tenía a Almada entre sus opciones para el Apertura 2026, aunque en ese momento el obstáculo era su vínculo con Grupo Pachuca y la necesidad de negociar su salida.

América, por su parte, también entra en la conversación por el peso del nombre y por la posibilidad de apostar por un entrenador con experiencia comprobada en el futbol mexicano.

El hecho de que Almada quede libre o en proceso de salida del Oviedo podría convertirlo en una de las piezas más deseadas del mercado.

Si su salida del Real Oviedo se confirma oficialmente, América y Cruz Azul tendrían vía libre para buscar a uno de los entrenadores más cotizados y conocidos por la afición mexicana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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