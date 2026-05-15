¡Por el pase a la Final! Chivas vs Cruz Azul: Horario, transmisión y qué necesita cada equipo tras el 2-2

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    ¡Por el pase a la Final! Chivas vs Cruz Azul: Horario, transmisión y qué necesita cada equipo tras el 2-2
    Chivas y Cruz Azul definirán en el Estadio Jalisco al primer finalista del Clausura 2026 de la Liga MX, tras empatar 2-2 en la Semifinal de Ida. FOTO: MEXSPORT

El Rebaño recibe a La Máquina en el Jalisco para definir al primer finalista del Clausura 2026, después del vibrante 2-2 en la Ida disputada en el Banorte

La Semifinal de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul promete una noche de máxima tensión en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Después del empate 2-2 en el Estadio Banorte, el boleto a la Gran Final se decidirá este sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco, donde el Rebaño Sagrado tendrá a su favor el criterio de mejor posición en la tabla general.

Chivas llega con ventaja deportiva ante Cruz Azul

El empate global favorece a Chivas, que terminó la fase regular en el segundo lugar con 36 puntos, mientras que Cruz Azul fue tercero con 33 unidades.

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Por esa razón, el Guadalajara avanzará a la Final con un triunfo o cualquier empate en el marcador global, mientras que La Máquina está obligada a ganar en el Estadio Jalisco para mantenerse con vida y pelear por el título del Clausura 2026.

La Ida dejó una eliminatoria abierta y cargada de emociones. Chivas se adelantó dos veces en el marcador con goles de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda, pero Cruz Azul respondió con anotaciones de Carlos Rodríguez y Christian Ebere para firmar el 2-2 que mandó todo a definirse en Guadalajara.

El resultado dejó mejor parado al Rebaño, aunque también confirmó que La Máquina tiene argumentos ofensivos para competir la serie hasta el último minuto.

El Estadio Jalisco será el escenario de una noche decisiva

La Vuelta se disputará en el Estadio Jalisco, inmueble que Chivas ha asumido como su “segunda casa” para esta instancia, luego de que FIFA tomara el Akron para convertirlo en el Estadio Guadalajara, rumbo al Mundial 2026.

El duelo también tendrá un ingrediente especial por la forma en que llegan ambos clubes. Chivas ha construido su camino con resiliencia, después de eliminar a Tigres pese a bajas importantes, mientras que Cruz Azul arriba con la presión de ganar fuera de casa tras dejar en el camino al Atlas.

La serie enfrenta a dos instituciones de gran convocatoria y con una rivalidad que vuelve a tomar fuerza en una instancia de alto impacto.

¿A qué hora y dónde ver Chivas vs Cruz Azul?

El partido Chivas vs Cruz Azul se jugará este sábado 16 de mayo a las 7:07 de la noche, en el Estadio Jalisco. En México, la transmisión será exclusiva por Amazon Prime Video.

Para Cruz Azul, el camino es claro: necesita ganar. No le sirve empatar, porque el criterio de posición en la tabla le daría el pase al Guadalajara.

Para Chivas, la misión será manejar la ventaja deportiva sin renunciar al ataque, evitar errores defensivos como los que permitieron la reacción celeste en la Ida y aprovechar el impulso de su afición para cerrar la serie en casa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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