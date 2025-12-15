Real Valladolid ‘corre’ a Guillermo Almada luego de contacto con el Real Oviedo
Sisinio González tomará el mando de manera interina mientras el club inicia la búsqueda de un nuevo estratega
La etapa de Guillermo Almada al frente del Real Valladolid llegó a su fin de manera anticipada, luego de que el técnico uruguayo manifestara a la directiva su disposición para escuchar una propuesta del Real Oviedo, club que actualmente milita en Primera División. La postura del entrenador fue suficiente para que la dirigencia tomara una decisión inmediata y lo separara de sus funciones.
Mientras se define el futuro del banquillo, Sisinio González asumirá la dirección del primer equipo de forma interina y será el encargado de preparar el próximo compromiso de LaLiga 2, en el que el Valladolid se medirá ante Eibar. El cuerpo técnico provisional trabajará con el plantel en un contexto marcado por la incertidumbre y la necesidad de mantener el rumbo competitivo en la recta del campeonato.
El copresidente del club, Gabriel Solares, ofreció detalles este lunes sobre cómo se desarrollaron los hechos. Explicó que el primer contacto se produjo a partir de una llamada del Oviedo interesándose por los servicios de Almada. En un inicio, la posibilidad fue considerada poco viable, pero la situación cambió tras hablar directamente con el entrenador. Según Solares, Almada expresó su interés en conocer la propuesta del club asturiano, lo que llevó a la directiva a dar por terminada la relación laboral.
“El Real Valladolid está por encima de cualquier persona. Desde el momento en que un entrenador tiene dudas sobre su continuidad o intereses en otro proyecto, deja de formar parte de esta institución”, señaló el directivo, quien subrayó que el club no puede permitirse trabajar con escenarios abiertos en una posición clave como la del cuerpo técnico.
Solares también indicó que la entidad esperará a ver cómo avanzan las negociaciones entre Almada y el Real Oviedo, mientras la dirección deportiva ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador. La intención es resolver la salida del técnico uruguayo y, de manera paralela, definir al próximo responsable del proyecto deportivo.
Pese a la ruptura, el copresidente reconoció la labor de Almada y destacó su capacidad como entrenador. Aseguró que la intención inicial era mantenerlo en el cargo, aunque aceptó que las decisiones personales del técnico modificaron el escenario. “Hay otros entrenadores preparados y alguno será el indicado para asumir el reto”, apuntó.
De esta forma, se cierra un capítulo que había comenzado con expectativas claras: un proyecto enfocado en el desarrollo de un plantel joven y la búsqueda del ascenso. Sin embargo, la propuesta del Oviedo terminó inclinando la balanza y aceleró una salida que deja al Valladolid en proceso de reorganización, justo cuando la temporada entra en una fase determinante.