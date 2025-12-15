Real Valladolid ‘corre’ a Guillermo Almada luego de contacto con el Real Oviedo

La etapa de Guillermo Almada al frente del Real Valladolid llegó a su fin de manera anticipada, luego de que el técnico uruguayo manifestara a la directiva su disposición para escuchar una propuesta del Real Oviedo, club que actualmente milita en Primera División. La postura del entrenador fue suficiente para que la dirigencia tomara una decisión inmediata y lo separara de sus funciones.

Mientras se define el futuro del banquillo, Sisinio González asumirá la dirección del primer equipo de forma interina y será el encargado de preparar el próximo compromiso de LaLiga 2, en el que el Valladolid se medirá ante Eibar. El cuerpo técnico provisional trabajará con el plantel en un contexto marcado por la incertidumbre y la necesidad de mantener el rumbo competitivo en la recta del campeonato.

El copresidente del club, Gabriel Solares, ofreció detalles este lunes sobre cómo se desarrollaron los hechos. Explicó que el primer contacto se produjo a partir de una llamada del Oviedo interesándose por los servicios de Almada. En un inicio, la posibilidad fue considerada poco viable, pero la situación cambió tras hablar directamente con el entrenador. Según Solares, Almada expresó su interés en conocer la propuesta del club asturiano, lo que llevó a la directiva a dar por terminada la relación laboral.