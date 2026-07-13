Bono iguala récord histórico de penales atajados en Copas del Mundo

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    Bono iguala récord histórico de penales atajados en Copas del Mundo
    Desde Qatar 2022 hasta Norteamérica 2026, Bono construyó un legado basado en intervenciones clave desde los once pasos. FOTO: AP

El arquero marroquí detuvo un penal a Kylian Mbappé en los Cuartos de Final del Mundial 2026 y alcanzó la marca de cuatro atajadas en Copas del Mundo, igualando un récord histórico compartido por figuras como Iker Casillas y Sergio Goycochea

Yassine Bounou, conocido en el futbol internacional como Bono, volvió a ser protagonista en una Copa del Mundo. Aunque Marruecos quedó eliminado en los Cuartos de Final del Mundial de 2026 ante Francia, el guardameta firmó una actuación que le permitió inscribir su nombre entre los especialistas más efectivos en penales de la historia del torneo.

El momento llegó durante el encuentro frente a los franceses, cuando el arquero marroquí detuvo un cobro de Kylian Mbappé desde los once pasos. Con esa intervención alcanzó cuatro penales atajados en Copas del Mundo, considerando tanto el tiempo regular como las tandas de desempate, una cifra que lo coloca junto a algunos de los porteros más destacados que han pasado por la competición.

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Con esa marca, Bono igualó el récord histórico que comparten figuras como Iker Casillas, Sergio Goycochea, Harald Schumacher, Dominik Livaković y Danijel Subašić, todos reconocidos por su capacidad para responder en los momentos de máxima presión.

Las estadísticas reflejan el impacto del arquero marroquí. A lo largo de sus participaciones mundialistas ha enfrentado nueve penales y únicamente dos terminaron en gol. Los otros siete no encontraron la red: cuatro fueron detenidos por el propio Bono y tres más terminaron desviados por los ejecutantes, quienes enviaron sus disparos al poste o fuera del arco.

Su camino hacia este registro comenzó en Qatar 2022. En aquella edición se convirtió en uno de los nombres más comentados del torneo al liderar la histórica clasificación de Marruecos a los Cuartos de Final. Durante la tanda ante España, detuvo los disparos de Carlos Soler y Sergio Busquets, una actuación que abrió la puerta a la mejor participación mundialista de la selección africana hasta ese momento.

Cuatro años después, en la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica, volvió a aparecer en instancias decisivas. En los dieciseisavos de final frente a Países Bajos, detuvo el penal definitivo de Crysencio Summerville, asegurando el pase marroquí a la siguiente ronda.

La parada ante Mbappé terminó por consolidar su legado. Más allá de los números, analistas y exfutbolistas destacan una característica particular de su estilo: la paciencia. A diferencia de otros porteros que intentan distraer al cobrador con movimientos constantes sobre la línea, Bono suele permanecer inmóvil hasta el último instante.

Esa estrategia obliga a los ejecutantes a tomar la decisión final bajo presión. Cuando llega el disparo, el arquero reacciona con rapidez apoyado en sus reflejos y lectura del rival.

Marruecos cerró así su participación en el Mundial de 2026, pero Bono se marchó dejando una huella difícil de igualar. Sus intervenciones en momentos decisivos lo colocan entre los porteros más efectivos que ha visto la historia de las Copas del Mundo y refuerzan una reputación construida a base de atajadas cuando más importan.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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