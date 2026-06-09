Calendario oficial del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas clave, partido inaugural y Liguilla

La Liga MX ya tiene ruta para el Apertura 2026. El organismo publicó el calendario del próximo torneo, que iniciará el jueves 16 de julio con el duelo entre Necaxa y Atlante, partido que marcará el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito y abrirá un semestre cargado de actividad nacional e internacional. El arranque del campeonato tendrá un contexto poco habitual, pues la Liga MX comenzará apenas unos días antes de la Final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio. Pese al empalme con la recta final de la Copa del Mundo, el futbol mexicano pondrá en marcha su nuevo torneo para evitar que el calendario se extienda demasiado hacia el cierre del año.

El duelo inaugural se disputará en el Estadio Victoria, donde Necaxa recibirá al Atlante en la Jornada 1. Para los azulgranas será una fecha especial, no sólo por su regreso a Primera División, sino porque su calendario también contempla una presentación de alto impacto ante el América en la Jornada 2.

Entre las fechas más esperadas del Apertura 2026 aparece el Clásico Nacional. América y Chivas se enfrentarán el 18 de septiembre, en una jornada que llegará en plena semana de celebraciones patrias y que apunta a convertirse en uno de los partidos con mayor atención del campeonato. El torneo también tendrá una sola jornada doble, programada para el 20 y 21 de octubre, correspondiente a la Jornada 13. Esta decisión responde a una agenda apretada por la convivencia de la Liga MX con torneos como la Leagues Cup, el All-Star Game ante la MLS, la Campeones Cup, Fechas FIFA y la posible participación de clubes mexicanos en competencias internacionales. Otro punto relevante será el Campeón de Campeones, que se jugará el 25 de julio entre Cruz Azul y Toluca. Ese compromiso llegará en las primeras semanas del torneo y servirá como uno de los primeros grandes focos del semestre futbolístico mexicano. La Leagues Cup también modificará el ritmo del Apertura 2026. Su fase de grupos está programada del 4 al 13 de agosto, mientras que los Cuartos de Final se jugarán el 26 y 27 de agosto, las Semifinales el 2 y 3 de septiembre, y la Final el 5 de septiembre. Además, el All-Star Game entre Liga MX y MLS se disputará el 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte.

En cuanto a las pausas por selecciones, el calendario contempla dos Fechas FIFA: la primera del 21 de septiembre al 6 de octubre, y la segunda del 9 al 17 de noviembre. Después de esa última ventana comenzará la pelea directa por el título.

La Liguilla del Apertura 2026 iniciará con los Cuartos de Final de ida el 25 y 26 de noviembre, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 28 y 29 del mismo mes. Las Semifinales están contempladas para el 2, 3, 5 y 6 de diciembre. La Gran Final quedó programada para el 10 y 13 de diciembre; sin embargo, la Liga MX dejó abierta la posibilidad de moverla al 24 y 27 de diciembre si algún club involucrado debe cumplir con compromisos internacionales, especialmente por la Copa Intercontinental. Con este calendario, el Apertura 2026 se perfila como un torneo atípico, comprimido y con semanas clave desde el primer mes.

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