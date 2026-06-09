¿Líderes de grupo? Mateo Chávez lanza contundente advertencia sobre México en el Mundial 2026

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    ¿Líderes de grupo? Mateo Chávez lanza contundente advertencia sobre México en el Mundial 2026
    México y Sudáfrica volverán a cruzarse en una inauguración mundialista, 16 años después del empate 1-1 con el que arrancó Sudáfrica 2010. FOTO: REUTERS

El lateral confesó que la Selección Mexicana tiene como primer objetivo terminar en la cima del Grupo A del Mundial 2026, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

La Selección Mexicana no quiere entrar al Mundial 2026 sólo con la etiqueta de anfitrión. A dos días del debut ante Sudáfrica, Mateo Chávez dejó claro que el vestidor del Tri ya tiene marcado su primer gran objetivo: avanzar como líder del Grupo A y mandar un mensaje de autoridad desde la primera fase.

El lateral mexicano, uno de los rostros jóvenes del equipo dirigido por Javier Aguirre, reconoció este martes que terminar en el primer lugar del sector no es una idea secundaria, sino una meta instalada dentro del grupo desde el inicio de la concentración.

“Es la meta, no sé si decir obsesión, pero ese es el objetivo número uno”, confesó Chávez al hablar sobre la intención de México de cerrar la fase de grupos por encima de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

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La declaración llega en un momento clave para el Tricolor, que abrirá la Copa del Mundo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, en un duelo cargado de simbolismo ante Sudáfrica.

No sólo será el partido inaugural del Mundial 2026, también será una nueva edición del cruce que abrió la Copa del Mundo de 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1 en Johannesburgo.

Para México, el contexto es distinto. Ahora jugará en casa, con el respaldo de su afición y con la presión de aprovechar una sede histórica. El renovado Estadio Ciudad de México volverá a ser epicentro mundialista y el equipo de Javier Aguirre sabe que un triunfo en el debut puede encaminar el liderato del grupo desde el primer día.

Chávez también habló del respaldo de la afición mexicana y de la responsabilidad que siente el plantel por responder a una ilusión que crece conforme se acerca el arranque del torneo.

“La gente cada vez se ilusiona más con nosotros. Queremos hacer feliz a la gente, llegar lo más lejos que podamos”, señaló el defensor.

El Grupo A ofrece una ruta exigente para el Tri. Después de enfrentar a Sudáfrica en la Ciudad de México, México se medirá a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 24 de junio ante República Checa, nuevamente en la capital del país.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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