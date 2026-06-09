Se acaba la aventura europea: César ‘Chino’ Huerta regresará a la Liga MX; Toluca levanta la mano

De acuerdo con información de Multimedios Deportes, el atacante ya tendría definido su próximo destino: el actual campeón de la Concacaf, Deportivo Toluca Fútbol Club. La directiva escarlata habría concretado una negociación con el conjunto belga para hacerse con los servicios del jugador mediante un contrato de cuatro años.

Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, uno de los futbolistas mexicanos que más atención genera es César Huerta. El extremo nacional estaría viviendo sus últimos meses en el futbol europeo, ya que todo apunta a que regresará a México una vez concluya la justa mundialista.

La operación representa una apuesta importante para los Diablos Rojos, que sumarían a un futbolista con experiencia internacional y recorrido en el futbol mexicano. Además, el movimiento permitiría el reencuentro entre Huerta y el entrenador Antonio Mohamed, quien fue una pieza clave en el crecimiento del atacante durante su etapa con Club Universidad Nacional.

El regreso del “Chino” también significaría una nueva oportunidad para consolidarse como una de las principales figuras ofensivas del campeonato mexicano, ahora con una mayor madurez futbolística tras su experiencia en Europa.

LA EXPERIENCIA DE HUERTA EN EL ANDERLECHT

La aventura europea de César Huerta comenzó después de destacar con Pumas, rendimiento que le abrió las puertas de R.S.C. Anderlecht, uno de los clubes históricos del futbol belga.

Durante su estancia en el Viejo Continente, el mexicano participó tanto en la liga local como en competencias internacionales, incluyendo la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League.

En números, Huerta disputó 18 partidos de liga, cuatro encuentros de copa y seis compromisos en torneos continentales, registrando cinco goles con la camiseta del Anderlecht: cuatro en el campeonato local y uno más en la copa nacional.

Aunque su paso por Europa habría sido breve, la experiencia adquirida frente a rivales de alto nivel fortaleció su desarrollo futbolístico. Ahora, Toluca buscaría aprovechar ese aprendizaje para potenciar una plantilla que aspira a mantenerse como protagonista tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.