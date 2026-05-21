¡Campeón de goleo! Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo con 33 goles en Arabia

El delantero mexicano Julián Quiñones cerró la temporada de la Saudi Pro League con una actuación que le permitió quedarse con el título de goleo. El atacante del Al Qadsiah marcó tres veces en el triunfo ante Al Ittihad y alcanzó las 33 anotaciones en la campaña, una cifra que lo colocó por encima del inglés Ivan Toney, quien terminó con 32 tantos. Quiñones llegó a la última jornada todavía por detrás de Toney en la pelea por el liderato de goleo. Sin embargo, aprovechó el cierre del campeonato para cambiar la clasificación. En el primer tiempo anotó en dos ocasiones y logró empatar la marca del delantero europeo. Ya en la segunda mitad apareció nuevamente dentro del área para firmar el tanto que le dio el primer lugar entre los máximos anotadores del torneo.

El exjugador del Club América disputó 31 partidos durante la temporada y mantuvo regularidad frente al arco rival. Sus goles también ayudaron al Al Qadsiah a cerrar el torneo con 22 victorias, en una campaña en la que el equipo se mantuvo dentro de los primeros puestos de la clasificación.

En los últimos cinco compromisos del campeonato, Quiñones sumó tres anotaciones, suficientes para inclinar la balanza en la recta final de la disputa individual. El delantero tuvo participación constante dentro del esquema ofensivo de su club y terminó como uno de los futbolistas con mejores números en la liga saudí. Otro de los nombres que apareció en la carrera por el liderato fue el de Cristiano Ronaldo. El atacante del Al Nassr cerró la campaña con 27 goles en 30 encuentros, luego de marcar en la última jornada ante Damac. Aunque logró mantenerse entre los máximos anotadores del campeonato, quedó lejos de la cifra alcanzada por Quiñones. La temporada del mexicano en Arabia Saudita también representa un impulso antes de incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana. Tras concluir su actividad con Al Qadsiah, el delantero deberá reportar con el equipo dirigido por Javier Aguirre para preparar la Copa del Mundo de 2026.

Quiñones llegará al torneo internacional después de firmar la mejor cifra goleadora de su carrera en una temporada de liga. Con 33 anotaciones, el atacante mexicano se consolidó como una de las piezas ofensivas más productivas del campeonato saudí y cerró el año futbolístico con un reconocimiento individual que tomó forma hasta la última jornada.

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