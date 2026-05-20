Arrestan a El Grande Americano, previo a evento de la AAA en Monterrey

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    Arrestan a El Grande Americano, previo a evento de la AAA en Monterrey
    El Grande Americano, personaje interpretado por Ludwig Kaiser, está anunciado para estelarizar Noche de los Grandes de AAA en la Arena Monterrey. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El luchador de WWE fue arrestado en Florida por un cargo de agresión tras una pelea con otro hombre, a pocos días de disputar el Máscara vs Máscara de Triple A en la Arena Monterrey

El camino rumbo a Noche de los Grandes, uno de los eventos más esperados de la alianza entre AAA y WWE, sumó una inesperada polémica fuera del ring: Ludwig Kaiser, luchador alemán que actualmente encarna al popular personaje de El Grande Americano, fue detenido en Estados Unidos por un cargo de agresión, a pocos días de protagonizar una lucha de apuestas en Monterrey.

De acuerdo con reportes especializados en lucha libre, el arresto ocurrió este 20 de mayo de 2026 en el condado de Orange, Florida, donde el gladiador, cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue fichado por un cargo de battery. La fianza fue fijada en mil dólares y el luchador habría sido liberado más tarde el mismo día. Hasta el momento, WWE no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

La información tomó fuerza debido a que Kaiser vive uno de los momentos más visibles de su carrera gracias a El Grande Americano, personaje que ha conectado con el público mexicano dentro de la narrativa compartida entre WWE y AAA. Según el reporte, la acusación estaría relacionada con una pelea con otro hombre y no con un incidente doméstico, precisión que surgió después de las primeras especulaciones en redes sociales.

El camino rumbo a Noche de los Grandes, uno de los eventos más esperados de la alianza entre AAA y WWE, sumó una inesperada polémica fuera del ring: Ludwig Kaiser, luchador alemán que actualmente encarna al popular personaje de El Grande Americano, fue detenido en Estados Unidos por un cargo de agresión, a pocos días de protagonizar una lucha de apuestas en Monterrey.

De acuerdo con reportes especializados en lucha libre, el arresto ocurrió este 20 de mayo de 2026 en el condado de Orange, Florida, donde el gladiador, cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue fichado por un cargo de battery. La fianza fue fijada en mil dólares y el luchador habría sido liberado más tarde el mismo día. Hasta el momento, WWE no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

La información tomó fuerza debido a que Kaiser vive uno de los momentos más visibles de su carrera gracias a El Grande Americano, personaje que ha conectado con el público mexicano dentro de la narrativa compartida entre WWE y AAA. Según el reporte, la acusación estaría relacionada con una pelea con otro hombre y no con un incidente doméstico, precisión que surgió después de las primeras especulaciones en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/america-femenil-avanza-a-la-final-de-concachampions-w-tras-golear-a-gotham-cuando-juega-contra-washington-spirit-FJ20836276
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La detención ocurre en un momento delicado para la cartelera de AAA Noche de los Grandes, función programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, donde El Grande Americano está anunciado para enfrentar a “The Original” El Grande Americano, personaje ligado a Chad Gable, en una lucha de Máscara vs. Máscara que apunta a ser una de las estelares de la noche.

El combate se ha vendido como uno de los duelos más atractivos del evento, no sólo por el cruce entre estrellas de WWE y AAA, sino por el peso simbólico de una lucha de apuestas dentro de la lucha libre mexicana. En este tipo de enfrentamientos, perder la máscara representa una de las derrotas más importantes para cualquier personaje, por lo que la rivalidad entre ambos “Grandes Americanos” ha elevado el interés de la afición rumbo a la función en Nuevo León.

La cartelera de Noche de los Grandes también ha generado expectativa por la presencia de figuras de WWE y AAA. Entre los combates reportados aparecen la participación de Bayley en una lucha de tercias y una nueva oportunidad de The War Raiders por el Campeonato Mundial de Parejas de AAA ante Psycho Clown y Pagano, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

La detención ocurre en un momento delicado para la cartelera de AAA Noche de los Grandes, función programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey, donde El Grande Americano está anunciado para enfrentar a “The Original” El Grande Americano, personaje ligado a Chad Gable, en una lucha de Máscara vs. Máscara que apunta a ser una de las estelares de la noche.

El combate se ha vendido como uno de los duelos más atractivos del evento, no sólo por el cruce entre estrellas de WWE y AAA, sino por el peso simbólico de una lucha de apuestas dentro de la lucha libre mexicana. En este tipo de enfrentamientos, perder la máscara representa una de las derrotas más importantes para cualquier personaje, por lo que la rivalidad entre ambos “Grandes Americanos” ha elevado el interés de la afición rumbo a la función en Nuevo León.

La cartelera de Noche de los Grandes también ha generado expectativa por la presencia de figuras de WWE y AAA. Entre los combates reportados aparecen la participación de Bayley en una lucha de tercias y una nueva oportunidad de The War Raiders por el Campeonato Mundial de Parejas de AAA ante Psycho Clown y Pagano, lo que refuerza el carácter internacional del evento.

Por ahora, el estatus de Ludwig Kaiser para la función en Monterrey no ha sido modificado oficialmente. Sin embargo, la detención coloca presión sobre WWE y AAA, que deberán definir si el luchador mantiene su participación en el evento o si la situación legal altera la lucha de apuestas que encabeza la promoción.

El personaje de El Grande Americano se ha convertido en una de las historias más seguidas por los aficionados de la lucha libre, especialmente por su conexión con el público mexicano y por el contraste con “The Original” El Grande Americano. Esa rivalidad parecía llegar a su punto máximo en Monterrey, aunque ahora la atención también estará puesta en las posibles consecuencias del arresto de Kaiser en Estados Unidos.

Por ahora, el estatus de Ludwig Kaiser para la función en Monterrey no ha sido modificado oficialmente. Sin embargo, la detención coloca presión sobre WWE y AAA, que deberán definir si el luchador mantiene su participación en el evento o si la situación legal altera la lucha de apuestas que encabeza la promoción.

El personaje de El Grande Americano se ha convertido en una de las historias más seguidas por los aficionados de la lucha libre, especialmente por su conexión con el público mexicano y por el contraste con “The Original” El Grande Americano. Esa rivalidad parecía llegar a su punto máximo en Monterrey, aunque ahora la atención también estará puesta en las posibles consecuencias del arresto de Kaiser en Estados Unidos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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