Si lo querían repatriar, olvídenlo; Julián Quiñones se queda en Arabia hasta 2030

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    Si lo querían repatriar, olvídenlo; Julián Quiñones se queda en Arabia hasta 2030
    El club saudí extendió el contrato del delantero mexicano por dos años más, asegurando su permanencia en la institución hasta junio del año 2030. FOTO: INSTAGRAM

El goleador tiene encantado a su equipo, el Al-Qadisiya, que renovó su contrato dejando así con las ganas al América de tenerlo nuevamente

Luego de varios meses de rumores que apuntaban a un posible regreso de Julián Quiñones al Club América, todo indica que las Águilas deberán borrar esa ilusión del mapa. El delantero mexicano fue renovado por su actual equipo, el Al-Qadisiya, que se adelantó a cualquier intento de repatriación.

De acuerdo con la información disponible, el conjunto de la Liga Profesional Saudí extendió el contrato del atacante, por lo que su vínculo pasó de finalizar en 2028 a hacerlo hasta el 2030, asegurando su permanencia por dos años más.

Aunque hasta ahora no se han revelado cifras oficiales sobre el acuerdo económico, el movimiento deja claro que el club saudí hizo una oferta lo suficientemente fuerte como para cerrar cualquier puerta a una negociación con el América.

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Cabe recordar que Quiñones fue una de las figuras más destacadas del futbol mexicano tras brillar con Atlas, y posteriormente consolidarse como pieza clave del América, antes de dar el salto al futbol árabe. Desde entonces, su nombre había sido ligado constantemente con un posible retorno a Coapa.

Sin embargo, competir por un fichaje contra un club saudí es otra historia. Y es que el Al-Qadisiya cuenta con una plantilla valuada en más de 100 millones de euros, según datos del sitio especializado Transfermarkt, una cifra que lo coloca fuera del alcance de la mayoría de equipos mexicanos.

Aun así, el futuro de Quiñones podría no estar completamente sellado en Arabia, ya que todavía mantiene abierta la posibilidad de llamar la atención de algún club europeo que pueda competir económicamente por sus servicios.

Por lo pronto, el delantero atraviesa un momento espectacular: actualmente lidera la tabla de goleo con 29 anotaciones, cuando restan apenas tres partidos para que finalice la temporada.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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