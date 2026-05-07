Si lo querían repatriar, olvídenlo; Julián Quiñones se queda en Arabia hasta 2030

Luego de varios meses de rumores que apuntaban a un posible regreso de Julián Quiñones al Club América, todo indica que las Águilas deberán borrar esa ilusión del mapa. El delantero mexicano fue renovado por su actual equipo, el Al-Qadisiya, que se adelantó a cualquier intento de repatriación.

De acuerdo con la información disponible, el conjunto de la Liga Profesional Saudí extendió el contrato del atacante, por lo que su vínculo pasó de finalizar en 2028 a hacerlo hasta el 2030, asegurando su permanencia por dos años más.

Aunque hasta ahora no se han revelado cifras oficiales sobre el acuerdo económico, el movimiento deja claro que el club saudí hizo una oferta lo suficientemente fuerte como para cerrar cualquier puerta a una negociación con el América.