Canadá vs Sudáfrica: horario y dónde ver los 16avos del Mundial 2026

El Mundial 2026 abre su fase de eliminación directa con un cruce inédito y de alto impacto: Canadá vs Sudáfrica, partido de dieciseisavos de final que se jugará este domingo 28 de junio en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California.

El duelo está programado a la 1 de la tarde, y será transmitido por ViX, en su Pase Mundial.

El atractivo no está solo en el boleto a octavos, sino en la historia que ambos persiguen. Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, llegó como segundo del Grupo B tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina, golear 6-0 a Catar y caer ante Suiza en el cierre del sector.