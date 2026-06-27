Canadá vs Sudáfrica: horario y dónde ver los 16avos del Mundial 2026
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Uno de los anfitriones y los africanos abren la siguiente fase de la Copa del Mundo en Los Ángeles, en un duelo histórico por el pase a Octavos de Final
El Mundial 2026 abre su fase de eliminación directa con un cruce inédito y de alto impacto: Canadá vs Sudáfrica, partido de dieciseisavos de final que se jugará este domingo 28 de junio en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California.
El duelo está programado a la 1 de la tarde, y será transmitido por ViX, en su Pase Mundial.
El atractivo no está solo en el boleto a octavos, sino en la historia que ambos persiguen. Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, llegó como segundo del Grupo B tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina, golear 6-0 a Catar y caer ante Suiza en el cierre del sector.
Con Jonathan David y Cyle Larin como cartas de gol, el equipo de Jesse Marsch busca convertir su mejor participación mundialista en una carrera más larga.
Sudáfrica también vive territorio desconocido. Los Bafana Bafana perdieron 2-0 ante México en la inauguración, rescataron un empate 1-1 frente a Chequia y sellaron su pase con un triunfo 1-0 sobre Corea del Sur en Monterrey, resultado que les permitió avanzar como segundos del Grupo A, detrás del Tri.
Hugo Broos, técnico sudafricano, aceptó que clasificar ya es un éxito, pero lanzó el mensaje de ambición antes del cruce: “una vez que estás ahí, quieres más”.
Del lado canadiense, Tani Oluwaseyi aseguró que al equipo le motiva jugar en ambientes hostiles, mientras Tajon Buchanan resumió el ánimo del vestidor: están “exactamente donde queremos estar”.
CANADÁ VS SUDÁFRICA: POSIBLES ALINEACIONES
Las posibles alineaciones apuntan a Ronwen Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; y Makgopa por Sudáfrica.
Canadá iría con Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba, Alphonso Davies; Larin y David. Davies, capitán canadiense, ya está disponible tras lesión, aunque Marsch no confirmó si será titular.
El ganador enfrentará al vencedor del Países Bajos vs Marruecos. Por eso, Canadá vs Sudáfrica no solo inaugura los 16avos: puede marcar el nacimiento de una sorpresa grande.