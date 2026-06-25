Países Bajos jugará en Monterrey ante Marruecos: así quedaron los cruces de 16avos del Mundial 2026

El Estadio Monterrey ya tiene otro partido confirmado para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y será uno de alto impacto: Países Bajos enfrentará a Marruecos en la Sultana del Norte, luego de que la Naranja Mecánica cerró como líder del Grupo F tras vencer 3-1 a Túnez en la última jornada de la primera fase. La definición del sector dejó una noche clave para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, pues además de confirmar el cruce que se disputará en Monterrey, también dejó clasificados a Japón y Suecia, selecciones que sufrieron hasta el cierre para asegurar su lugar en la ronda de eliminación directa. Países Bajos no falló en Kansas City. El equipo europeo llegó con la obligación de ganar para no depender de otros resultados y respondió con autoridad ante un Túnez que se despidió del torneo sin poder cambiar su destino. El triunfo neerlandés le permitió llegar a siete puntos y terminar en la cima del Grupo F, por encima de Japón y Suecia.

Con ese resultado, la Naranja Mecánica evitó un cruce más complicado en el papel y confirmó su viaje a Nuevo León, donde el lunes 29 de junio enfrentará a Marruecos en el Estadio Monterrey. El duelo promete ser uno de los más atractivos de los 16avos, no solo por el peso histórico de Países Bajos, sino por el crecimiento competitivo de una selección marroquí que avanzó como segundo lugar del Grupo C y que ya sabe competir en escenarios de alta presión. Para Monterrey, el partido representa otra cita mundialista de primer nivel. La ciudad volverá a estar en el centro de la conversación internacional con un duelo entre Europa y África, en un estadio que se prepara para recibir a dos aficiones con fuerte identidad y a dos selecciones con estilos muy distintos: la posesión y verticalidad neerlandesa contra el orden, intensidad y contragolpe marroquí.

La otra historia del Grupo F se escribió en Arlington, donde Japón y Suecia empataron 1-1 en el Estadio Dallas. El resultado fue suficiente para que los japoneses terminaran segundos del sector con cinco puntos, tras una fase de grupos sólida en la que empataron con Países Bajos, golearon a Túnez y resistieron ante Suecia. Su premio será también su mayor reto: enfrentar a Brasil en los dieciseisavos de final. Suecia, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras selecciones del Mundial 2026. El equipo escandinavo había iniciado con una goleada de 5-1 sobre Túnez, pero la dura derrota ante Países Bajos lo obligó a cerrar con presión. El empate ante Japón le alcanzó para seguir con vida, aunque su rival todavía depende del acomodo final de los mejores terceros y de los grupos que faltan por definirse. La jornada de este jueves también dejó otros cruces de 16avos ya listos. Sudáfrica enfrentará a Canadá el domingo 28 de junio; Brasil se medirá a Japón el lunes 29; Países Bajos chocará contra Marruecos ese mismo día en Monterrey; y Estados Unidos enfrentará a Bosnia y Herzegovina el miércoles 1 de julio, tras el cierre del Grupo D.

El Grupo F terminó con Países Bajos como líder, Japón como segundo y Suecia con boleto por la vía de los terceros lugares. Túnez quedó eliminado, mientras que Monterrey ganó un partido de alto voltaje para la siguiente fase. La Copa del Mundo 2026 entra a su etapa de matar o morir y Nuevo León tendrá una de las eliminatorias que más prometen: Países Bajos vs Marruecos, un duelo con aroma a noche grande mundialista.

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