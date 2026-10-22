Fiscalía de Chihuahua no tenía ningún registro oficial de los agentes de la CIA que murieron en accidente

De acuerdo con las diligencias que hicieron los integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) en campo y concentradas en la orden de aprehensión del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, la FGE omitió informar al Ejército y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que los agentes estaban en territorio nacional, participarían en el operativo y realizaban labores de capacitación en manejo de drones a personal de seguridad estatal.

Hasta el momento del percance, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua no tenía ningún registro oficial de llegadas y salidas de los agentes de la CIA que murieron en el accidente registrado el 19 de abril pasado.

”Dentro de la SSPC no obra expresión documental referente a la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad a favor de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, respecto a reuniones, intercambio de información llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros; y menos que esa institución de procuración de justicia haya rendido informe alguno al respecto, tal como se encuentra previsto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional”, señala el informe brindado por la dependencia.

El expediente además detalla que la FGE aseguró no contar con bitácoras de registro de entrada y salida de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, dirigida en ese momento por Guillermo Zuany Portillo.

”Respecto a las bitácoras de ingreso a las instalaciones que solicita se hace de su conocimiento que en esta fiscalía especializada no se lleva a cabo un registro de bitácoras de ingreso alguna, por lo que no se cuenta con información que documente dicho rubro”, señala el oficio FGR-19S/244/2026.

Aunque entregó los videos de tres cámaras de seguridad donde se ven las puertas de acceso al edificio, los videos de 24 horas de grabación continua se pierden en algún momento, debido a “un corte de energía eléctrica”.

Sobre las cámaras de seguridad y videovigilancia del acceso a las instalaciones de la fiscalía especializada, correspondientes del 1 de febrero al 19 de abril de 2026, el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado entregó el oficio FGE-8C/331/2026 y un disco duro externo marca ADATA, con capacidad de 2 TB y número de serie 1P4721029995, el cual contiene los videos de las cámaras en cochera uno, cochera dos y entrada trasera.

”Correspondiente al periodo del 14 de marzo al 19 de marzo 2026 en modalidad continua de 24 horas, indicando que con motivo de un corte de energía eléctrica del periodo del 3 al 6 de marzo de 2026 no fue posible la generación de almacenamiento de dicho periodo”, señala el oficio vaciado en la diligencia.

EJÉRCITO Y SEGURIDAD NO FUERON INFORMADOS

Según las diligencias presentadas en la orden de aprehensión, de la cual EL UNIVERSAL tiene una copia, el Ejército sí participó en el operativo de la Sierra de Chihuahua donde se encontró el narcolaboratorio, pero no en su ejecución.

La fiscalía de Chihuahua solicitó su ayuda como protección perimetral y nunca fueron informados de la presencia de agentes extranjeros.

”El 13 de abril de 2026, el fiscal general de Chihuahua, a través de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, durante la reunión de coordinación estatal Chihuahua, para la Construcción de la Paz, solicitó a la comandancia de la 42/a Zona Militar (Hidalgo del Parral, Chih.) que personal militar proporcionara seguridad periférica a elementos de esa dependencia a inmediaciones del ejido El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, por contar con información respecto a posibles laboratorios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en esa área”.

”Por lo anterior, la finalidad y participación del personal militar fue únicamente para proporcionar seguridad externa en el ejido El Pinal del 16 al 18 de abril 2026, del municipio de Guachochi al municipio de Morelos, Chihuahua”, señala el informe entregado por el Ejército a la FGR.

En cuanto a la SSPC, además de negar que la fiscalía le haya informado de la presencia de los agentes de la CIA, en sus propios registros no se tiene ninguna información sobre su posible ingreso a territorio nacional ni el tipo de trabajos o asesorías que realizaban.

“Se desconoce la calidad de las personas Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, ya que esta secretaría no suscribió acuerdo alguno con la Secretaría de Relaciones Exteriores para resolver respecto de la acreditación y circunscripción territorial de los señores enunciados, como lo establece el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional”.

”Por cuanto hace al numeral 2, esta institución de seguridad pública no cuenta con registro de alguna autorización para que las personas extranjeras Johnston III y Dudley Black pudieran internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información”, precisó la Secretaría de Seguridad.

SIN INFORMACIÓN DE SU INGRESO AL PAÍS

En el parte entregado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la FGR, el instituto niega a su vez tener información y registros de la entrada de los cuatro agentes a territorio nacional.

Del único que se tiene registro fue de Richard Leiter Johnston III, su ingreso al Aeropuerto Internacional de Chihuahua el 13 de abril de 2026 a las 11:18 horas.

En cuanto a John Dudley Black no hubo registro. Ambos murieron en el accidente.Respecto a ambos, en el oficio CNI/DG/AJ/256/26, de 30 de abril de 2026, signado por el encargado del área jurídica del Centro Nacional de Inteligencia, se informó que no cuenta con datos de domicilio, datos de identificación (pasaporte), actividades, despliegue territorial, red de vínculos, números telefónicos ni correos electrónicos.