“Se va a parar el país”: Trabajadores del IMSS convocan a megamarcha el 30 de octubre

Trabajadores del Seguro Social confirmaron una nueva movilización masiva para este 30 de octubre a nivel nacional. La dirigencia del movimiento advirtió que la protesta escalará con la suspensión de actividades en unidades médicas y administrativas de todo el país.

El conflicto salarial provocó la convocatoria luego de que los trabajadores rechazarán las propuestas económicas presentadas por la dirección del IMSS. La última oferta planteó un incremento salarial del 8% para el período 2026-2027, cifra que los manifestantes consideraron insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la inflación.

EXIGENCIAS MÁS ALLÁ DEL SUELDO

Las exigencias del personal van más allá de lo económico, pues entra las principales demandas del movimiento también destacan:

Aumento salarial mínimo del 10% directo a la tabulación de sueldos.

Abasto inmediato de insumos y medicamentos en clínicas y hospitales.

Contratación de personal para cubrir el déficit en áreas operativas y médicas.

Renovación de la dirigencia sindical mediante un Congreso Nacional Extraordinario.