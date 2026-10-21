“Se va a parar el país”: Trabajadores del IMSS convocan a megamarcha el 30 de octubre
Manifestantes advierten un paro total de actividades en el país y anuncian la creación de su asamblea constituyente el 31 de octubre.
Trabajadores del Seguro Social confirmaron una nueva movilización masiva para este 30 de octubre a nivel nacional. La dirigencia del movimiento advirtió que la protesta escalará con la suspensión de actividades en unidades médicas y administrativas de todo el país.
El conflicto salarial provocó la convocatoria luego de que los trabajadores rechazarán las propuestas económicas presentadas por la dirección del IMSS. La última oferta planteó un incremento salarial del 8% para el período 2026-2027, cifra que los manifestantes consideraron insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la inflación.
EXIGENCIAS MÁS ALLÁ DEL SUELDO
Las exigencias del personal van más allá de lo económico, pues entra las principales demandas del movimiento también destacan:
Aumento salarial mínimo del 10% directo a la tabulación de sueldos.
Abasto inmediato de insumos y medicamentos en clínicas y hospitales.
Contratación de personal para cubrir el déficit en áreas operativas y médicas.
Renovación de la dirigencia sindical mediante un Congreso Nacional Extraordinario.
PROTESTAS EN AUMENTO Y FRACTURA SINDICAL
Esta movilización será la tercera megamarcha del mes, sumándose a las jornadas de protesta realizadas el 13 y el 21 de octubre. En las anteriores manifestaciones, miles de empleados marcharon desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta el Zócalo de la Ciudad de México para visibilizar sus demandas.
El movimiento reúne a representantes de 37 secciones del país, incluyendo a trabajadores activos, jubilados y pensionados del SNTSS. El grupo acusa a la actual representación sindical de tomar decisiones sin consultar a las bases y de aceptar acuerdos que no benefician al personal.
La jornada concluirá con un paso organizativo clave. Los manifestantes anunciaron que el 31 de octubre, un día después de la marcha nacional, instalarán formalmente su Asamblea Constituyente para consolidar un frente independiente de representación social.