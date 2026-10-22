Modalidad 40: Arrebato

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por James
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El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social realizó cambios en la Modalidad 40 para restringir de forma inmediata las nuevas inscripciones al limitar el salario de registro al último sueldo cotizado más una UMA, eliminando la opción de dar el alta directamente con el tope máximo de 25 UMAs. También prohíben los pagos retroactivos, por lo que ya no es posible comprar semanas hacia el pasado, y vetan la combinación de este esquema con el de Trabajadores Independientes.

Para el trabajador, esto significa que ya no podrá crecer su promedio salarial ni recuperar años perdidos con un sólo pago; ahora deberá planificar su retiro con anticipación, rigiéndose estrictamente por su historial de ingresos previos.

Con eliminación de modalidad 40, pone IMSS fin a pensiones doradas
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