Chivas derrota al Atlético San Luis y se mantiene como líder del Clausura 2026
En un encuentro con goles, polémica y cambios de ritmo, los Rojiblancos salieron con los tres puntos del Alfonso Lastras y se mantuvo en la cima del torneo
Las Chivas mantuvieron su paso perfecto en el Clausura 2026 tras imponerse 3-2 al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en un partido marcado por constantes cambios en el marcador y varias decisiones arbitrales que influyeron en el desarrollo del juego. Con este resultado, el equipo tapatío alcanzó cuatro victorias consecutivas y se mantiene con marca ideal de 12 puntos de 12 posibles, consolidándose en la cima de la tabla.
El encuentro comenzó con un ritmo intenso y con ambos equipos dispuestos a proponer. Guadalajara logró abrir el marcador al minuto 30, cuando Richard Ledezma aprovechó un espacio en el área para definir con precisión y adelantar a los visitantes. La respuesta del conjunto potosino no tardó: Joao Pedro, referente ofensivo del Atlético San Luis, igualó el marcador al 35’ con una definición dentro del área tras una jugada colectiva.
Antes del descanso, Chivas volvió a tomar ventaja. Daniel Aguirre apareció en tiempo agregado del primer tiempo (45+2’) para marcar el 2-1, en una acción que reflejó la insistencia del Rebaño por mantener el control del partido pese a la presión local. Sin embargo, el segundo tiempo arrancó con un nuevo golpe para los rojiblancos, ya que nuevamente Joao Pedro emparejó el marcador apenas al minuto 46, firmando su doblete y devolviendo la esperanza a los dirigidos por Guillermo Abascal.
La reacción de Guadalajara fue inmediata. Apenas tres minutos después, Armando González anotó el 3-2 definitivo al 49’, aprovechando un descuido defensivo y devolviendo la ventaja a su equipo. A partir de ese momento, Chivas optó por administrar el resultado, cerrando espacios y evitando que su rival encontrara claridad en el último tercio del campo.
El arbitraje también tuvo un papel relevante en el desarrollo del encuentro. El silbante Yonatan Peinado recurrió en varias ocasiones al VAR para revisar jugadas clave. Al minuto 23, mostró inicialmente tarjeta roja a Daniel Aguirre por una supuesta agresión, pero tras revisar la acción corrigió su decisión y dejó la sanción en amonestación. Más tarde, anuló un gol de Miguel García por fuera de lugar, que habría significado el empate antes del descanso.
Con este triunfo, Chivas confirma el buen momento que atraviesa en el inicio del torneo y ya piensa en su próximo compromiso frente a Mazatlán FC, previo al Clásico Nacional ante América, en un calendario que pondrá a prueba su consistencia en las siguientes jornadas.