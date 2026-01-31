Chivas derrota al Atlético San Luis y se mantiene como líder del Clausura 2026

Las Chivas mantuvieron su paso perfecto en el Clausura 2026 tras imponerse 3-2 al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en un partido marcado por constantes cambios en el marcador y varias decisiones arbitrales que influyeron en el desarrollo del juego. Con este resultado, el equipo tapatío alcanzó cuatro victorias consecutivas y se mantiene con marca ideal de 12 puntos de 12 posibles, consolidándose en la cima de la tabla.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y con ambos equipos dispuestos a proponer. Guadalajara logró abrir el marcador al minuto 30, cuando Richard Ledezma aprovechó un espacio en el área para definir con precisión y adelantar a los visitantes. La respuesta del conjunto potosino no tardó: Joao Pedro, referente ofensivo del Atlético San Luis, igualó el marcador al 35’ con una definición dentro del área tras una jugada colectiva.

Antes del descanso, Chivas volvió a tomar ventaja. Daniel Aguirre apareció en tiempo agregado del primer tiempo (45+2’) para marcar el 2-1, en una acción que reflejó la insistencia del Rebaño por mantener el control del partido pese a la presión local. Sin embargo, el segundo tiempo arrancó con un nuevo golpe para los rojiblancos, ya que nuevamente Joao Pedro emparejó el marcador apenas al minuto 46, firmando su doblete y devolviendo la esperanza a los dirigidos por Guillermo Abascal.