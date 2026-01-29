Chivas presenta uniforme conmemorativo por sus 120 años; lo estrenará contra San Luis

Las Chivas de Guadalajara revelaron este jueves su tercer uniforme de edición especial, diseñado para conmemorar los 120 años de historia del Rebaño Sagrado en el futbol mexicano.

La camiseta, que será estrenada el próximo sábado cuando visiten al Atlético de San Luis por la jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, destaca por un diseño muy distinto a sus tradicionales colores rojiblancos.

La indumentaria tiene como color base el azul rey, complementado con detalles en azul marino y vivos en dorado, incluidos sobre los patrocinadores del club.

