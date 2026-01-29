Chivas presenta uniforme conmemorativo por sus 120 años; lo estrenará contra San Luis

Fútbol
/ 29 enero 2026
    Chivas presenta uniforme conmemorativo por sus 120 años; lo estrenará contra San Luis
    Chivas presentó su uniforme conmemorativo por 120 años de historia, con detalles dorados y el escudo original, que estrenará ante San Luis en el Clausura 2026. FOTO: X/CHIVAS

Guadalajara presentó su uniforme conmemorativo por los 120 años, con diseño azul y dorado y emblemas históricos

Las Chivas de Guadalajara revelaron este jueves su tercer uniforme de edición especial, diseñado para conmemorar los 120 años de historia del Rebaño Sagrado en el futbol mexicano.

La camiseta, que será estrenada el próximo sábado cuando visiten al Atlético de San Luis por la jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, destaca por un diseño muy distinto a sus tradicionales colores rojiblancos.

La indumentaria tiene como color base el azul rey, complementado con detalles en azul marino y vivos en dorado, incluidos sobre los patrocinadores del club.

TE PUEDE INTERESAR: Pumas, Santos, Cruz Azul y Toluca vuelven a la acción: horarios y transmisión de la Jornada 4 del Clausura 2026

En la parte posterior del dorsal se ubica un emblema especial con el primer escudo de la institución, acompañado de la leyenda “Club Deportivo Guadalajara 120 años”, junto con detalles del escudo actual.

El uniforme cuenta con cuello redondo y terminaciones con líneas doradas, reforzando un estilo elegante que evoca la rica tradición rojiblanca desde su fundación.

Este kit conmemorativo celebra el legado del club fundado en 1906, institución que ha sido protagonista de la historia del futbol mexicano durante más de un siglo.

Además, este tercer uniforme podría marcar el cierre de la relación entre Chivas y la marca alemana Puma, tras una década de alianza; todo indica que sería la última camiseta producida por Puma para el Guadalajara.

El estreno oficial se dará en el Estadio Alfonso Lastras, escenario donde el cuadro tapatío se presentará con esta edición especial frente a los potosinos, en un duelo que combinará historia y celebración dentro del Clausura 2026.

