América confirma la salida de Allan Saint-Maximin en medio de denuncia por racismo

Fútbol
/ 31 enero 2026
    América confirma la salida de Allan Saint-Maximin en medio de denuncia por racismo
    Allan Saint-Maximin dejó de ser jugador del América luego de denunciar que uno de sus hijos fue víctima de racismo en la Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL

El club confirmó su salida horas después del triunfo ante Necaxa, en una jornada marcada por movimientos y mensajes contra la discriminación

Ha sido una jornada de contrastes para el América, marcada por resultados deportivos, movimientos en el mercado y una salida que abrió un debate fuera de la cancha. El equipo azulcrema venció al Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes, pero horas después confirmó la baja del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien no continuará en la institución tras denunciar un episodio de racismo contra uno de sus hijos en la Ciudad de México.

El club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve de despedida. “Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, publicó la directiva, sin entrar en mayores detalles sobre la decisión. La confirmación llegó apenas un par de horas después de concluido el partido ante los Rayos, correspondiente a la Jornada 4 del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Alexander Sorloth es trasladado al hospital tras golpe en el duelo Levante vs Atlético

La salida del atacante se dio en un contexto sensible. Apenas el viernes, el futbolista utilizó sus plataformas digitales para exponer que uno de sus hijos había sido víctima de racismo dentro de su entorno en la capital del país. En su mensaje, Saint-Maximin fue claro al señalar que, aunque está acostumbrado a la crítica hacia su persona, no toleraría agresiones dirigidas a su familia. “El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos... hay una cosa que nunca toleraré: que se metan con mis hijos”, escribió, al tiempo que aseguró que luchará para que sean respetados sin importar su origen.

De acuerdo con reportes cercanos al entorno del jugador, esta situación encendió las alertas del delantero, quien habría solicitado su desvinculación para regresar al futbol europeo. La directiva del América optó por no prolongar el tema y concretó la salida en medio de un día ya cargado de información, pues también trascendió que Álvaro Fidalgo emigrará a LaLiga de España tras cinco años con el club.

Previo al duelo frente al Necaxa, el plantel azulcrema mostró su postura contra la discriminación. Los jugadores saltaron al campo con camisetas que incluían el mensaje “No al racismo” y repitieron el llamado durante la fotografía oficial del encuentro, al desplegar una manta con el mismo lema. El gesto se dio antes de que se conociera públicamente la baja del atacante francés.

En lo deportivo, Saint-Maximin tuvo una participación breve en el futbol mexicano. Disputó 16 partidos oficiales con el América, entre el torneo anterior y el actual, en los que registró tres goles y una asistencia. Su paso por el club estuvo marcado por destellos individuales, pero también por una adaptación irregular. Con su salida, el América cierra un capítulo inesperado y reabre una conversación necesaria sobre el racismo y sus implicaciones más allá del terreno de juego.

Temas


Futbol
Racismo

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Club América
Liga MX

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

