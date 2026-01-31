América confirma la salida de Allan Saint-Maximin en medio de denuncia por racismo

Ha sido una jornada de contrastes para el América, marcada por resultados deportivos, movimientos en el mercado y una salida que abrió un debate fuera de la cancha. El equipo azulcrema venció al Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes, pero horas después confirmó la baja del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien no continuará en la institución tras denunciar un episodio de racismo contra uno de sus hijos en la Ciudad de México.

El club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje breve de despedida. “Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, publicó la directiva, sin entrar en mayores detalles sobre la decisión. La confirmación llegó apenas un par de horas después de concluido el partido ante los Rayos, correspondiente a la Jornada 4 del torneo.

La salida del atacante se dio en un contexto sensible. Apenas el viernes, el futbolista utilizó sus plataformas digitales para exponer que uno de sus hijos había sido víctima de racismo dentro de su entorno en la capital del país. En su mensaje, Saint-Maximin fue claro al señalar que, aunque está acostumbrado a la crítica hacia su persona, no toleraría agresiones dirigidas a su familia. “El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos... hay una cosa que nunca toleraré: que se metan con mis hijos”, escribió, al tiempo que aseguró que luchará para que sean respetados sin importar su origen.

De acuerdo con reportes cercanos al entorno del jugador, esta situación encendió las alertas del delantero, quien habría solicitado su desvinculación para regresar al futbol europeo. La directiva del América optó por no prolongar el tema y concretó la salida en medio de un día ya cargado de información, pues también trascendió que Álvaro Fidalgo emigrará a LaLiga de España tras cinco años con el club.