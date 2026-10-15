Coahuila buscará el título nacional en la Copa Edad de Oro 2026

Coahuila tendrá representación en la etapa nacional de la Copa Edad de Oro 2026, torneo de futbol caminando que reunirá a equipos de 14 entidades del país los días 15 y 16 de octubre en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, con jugadores mayores de 60 años que encontraron en el deporte una oportunidad para mantenerse activos y competir. El conjunto coahuilense consiguió su lugar tras superar las etapas municipal, estatal y regional, un proceso que comenzó en junio y que permitió definir a los equipos clasificados a la última fase. Ahora, buscará el campeonato frente a representantes de otras 13 entidades, en una competencia que pone en el centro la actividad física y la convivencia entre adultos mayores.

Los encuentros se disputarán en el estadio Roberto “Tapatío” Méndez, dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cada escuadra estará integrada por seis participantes y representará a una de las regiones que conformaron el proceso clasificatorio. Además de Coahuila, competirán Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán. La Copa Edad de Oro forma parte del Sistema Nacional de Copas de Futbol 2026, iniciativa impulsada por el Gobierno de México y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que durante el año reunió a más de 11 mil personas mayores de 60 años en distintas etapas de su organización.

La competencia se desarrolla bajo la modalidad de futbol caminando mixto, una adaptación del futbol tradicional que busca facilitar la práctica deportiva en personas mayores. Entre sus reglas se encuentran la prohibición de correr, saltar y recurrir al contacto físico, incluidas las barridas, con el objetivo de reducir riesgos durante los partidos. Para Coahuila, la participación representa una oportunidad de medirse ante equipos de otras regiones y mostrar el trabajo realizado durante las fases previas. El resultado deportivo será parte de la disputa nacional, aunque el proyecto también busca promover hábitos saludables y espacios de integración para este sector de la población. La iniciativa fue coordinada por la CONADE, a través de la Dirección de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM), como parte de una estrategia enfocada en ampliar el acceso a la actividad física. La Copa Edad de Oro es uno de los seis torneos que integraron el Sistema Nacional de Copas de Futbol 2026, junto con el Mundialito Escolar, la Copa CONADE, la Copa Barrio, la Copa Paralímpica y la Copa Trabajadores. El programa contó con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con su participación en la fase nacional, Coahuila se suma a una competencia que combina la búsqueda del campeonato con la promoción del deporte, la recreación y la inclusión de los adultos mayores.