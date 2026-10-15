Guardians remontan a Rays y quedan a dos triunfos de la Serie Mundial 2026

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    Guardians remontan a Rays y quedan a dos triunfos de la Serie Mundial 2026
    Petey Halpin se convirtió en el héroe de Cleveland al conectar el jonrón de dos carreras que selló el triunfo 3-2 sobre Tampa Bay en la Serie de Campeonato. FOTO: AP

Petey Halpin conectó el cuadrangular que decidió el encuentro, mientras Gavin Williams dominó con nueve ponches para poner a Cleveland arriba 2-1

Los Guardians de Cleveland volvieron a mostrar su capacidad de reacción en la postemporada de las Grandes Ligas.

Con un cuadrangular decisivo de Petey Halpin, derrotaron 3-2 a los Rays de Tampa Bay en el Progressive Field y se colocaron 2-1 al frente de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2026, a solo dos victorias de disputar la Serie Mundial.

El tercer encuentro, celebrado este jueves 15 de octubre en Cleveland, Ohio, tuvo un desenlace marcado por un batazo en el quinto inning.

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Halpin encontró a Patrick Bailey en las bases y castigó al abridor Griffin Jax con un jonrón de dos carreras que transformó una desventaja de 2-1 en la ventaja definitiva de los locales.

Antes del estallido ofensivo, Cleveland había golpeado primero. En la segunda entrada, Nathaniel Lowe conectó un doblete productor que permitió anotar a Jo Adell para poner el 1-0. Sin embargo, Tampa Bay respondió en el cuarto episodio, cuando Chandler Simpson pegó un triple con dos compañeros a bordo y volteó el marcador 2-1.

El abridor Gavin Williams tuvo que superar ese momento complicado, pero respondió con otra actuación sólida.

Trabajó cinco entradas, permitió únicamente dos imparables y dos carreras, concedió una base por bolas y ponchó a nueve rivales. Su labor mantuvo con vida a los Guardians hasta que apareció el batazo de Halpin.

Con la ventaja recuperada, el bullpen de Cleveland se encargó de proteger el resultado. Daniel Espino y Erik Sabrowski contribuyeron con entradas sin anotaciones, mientras que Cade Smith retiró los últimos outs y aseguró el salvamento.

Tampa Bay terminó limitado a tres hits en una tarde en la que su ofensiva perdió fuerza tras el triple de Simpson.

Williams se apuntó la victoria y Jax cargó con la derrota. Los Guardians sumaron seis imparables, pero no necesitaron una producción abundante: el doblete de Lowe y el vuelacercas de Halpin fueron suficientes para resolver un duelo de máxima tensión.

La serie comenzó con un triunfo de Cleveland por 7-3 en Tampa Bay, antes de que los Rays respondieran con un 3-1 para empatar el enfrentamiento.

Ahora, los dirigidos por Stephen Vogt recuperaron la iniciativa en casa y buscarán aprovechar los siguientes compromisos en el Progressive Field.

El cuarto partido está programado para el viernes 16 de octubre, nuevamente en Cleveland, Ohio.

Si los Guardians mantienen el impulso, quedarán a un paso de regresar al Clásico de Otoño, instancia que la franquicia no disputa desde 2016 y cuyo título persigue desde 1948.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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