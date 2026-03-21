Con regreso de Santiago Giménez, Milan se impone al Torino en San Siro

El AC Milan sacó adelante un partido exigente en casa tras imponerse 3-2 al Torino en San Siro, en un duelo que se mantuvo abierto hasta los minutos finales y que tuvo como uno de los protagonistas al delantero argentino Giovanni Simeone. El conjunto local logró sostener la ventaja pese a la presión generada por el atacante sudamericano, quien firmó el tanto del empate en la primera mitad y provocó un penalti en la recta final que puso en riesgo el resultado. Aun así, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri encontró la manera de resolver el encuentro y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El marcador se abrió con una jugada individual de Strahinja Pavlović, quien sorprendió con un disparo de larga distancia que pegó en el travesaño antes de cruzar la línea de gol. La anotación dio ventaja inicial al Milan, aunque la respuesta del Torino no tardó en llegar.

Cerca del descanso, Simeone aprovechó un rebote dentro del área tras un intento de Nikola Vlašić para igualar el marcador. El gol generó expectativas para la segunda parte, pero fue el Milan el que retomó el control del juego tras el descanso. En un lapso breve, el equipo local marcó diferencia con dos anotaciones consecutivas. Primero, Adrien Rabiot apareció en el segundo poste para cerrar una jugada por la banda derecha iniciada por Christian Pulisic. Después, Youssouf Fofana aprovechó un espacio dentro del área para girar y definir sin marca, colocando el 3-1 parcial. El Torino no dejó de insistir y encontró una nueva oportunidad en los minutos finales. Simeone volvió a ser determinante al generar un penalti que fue convertido por Vlašić, lo que redujo la diferencia y reactivó el cierre del partido. Incluso, el propio delantero argentino estuvo cerca de firmar su doblete, pero una intervención del guardameta Mike Maignan evitó el empate.

El encuentro también dejó el regreso del mexicano Santiago Giménez, quien volvió a la actividad tras varios meses fuera por una lesión en el tobillo derecho que requirió cirugía. Su reaparición representa una opción más en el ataque del Milan para la recta final de la temporada. Con este resultado, el conjunto rossonero recuperó la segunda posición de la tabla y se mantiene en la pelea por el liderato, a la espera de lo que haga el Inter de Milán, que conserva una ventaja de cinco puntos antes de su próximo compromiso.

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