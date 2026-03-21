Mexicano Isaac del Toro impulsa triunfo de Tadej Pogačar en la Milán-San Remo

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Deportes
/ 21 marzo 2026
    Mexicano Isaac del Toro impulsa triunfo de Tadej Pogačar en la Milán-San Remo
    El mexicano formó parte del trabajo colectivo del UAE Team Emirates. FOTO: X

El mexicano Isaac del Toro fue parte importante del UAE Team Emirates al respaldar a Tadej Pogačar, quien ganó por primera vez la Milán-San Remo tras un cierre decidido en esprint

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo un papel determinante en la victoria del esloveno Tadej Pogačar durante la edición 2026 de la Milán-San Remo, disputada este sábado con un recorrido de 298 kilómetros, el más largo del calendario World Tour.

El integrante del equipo UAE Team Emirates se consolidó como el principal apoyo de su líder en los momentos decisivos de la competencia. Luego de una caída de Pogačar a poco más de 30 kilómetros de la meta, Del Toro asumió la responsabilidad de encabezar el pelotón para ayudar al esloveno a reintegrarse y mantenerse en la lucha por el triunfo.

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La carrera se desarrolló con relativa calma en sus primeras etapas, donde una fuga de nueve ciclistas logró tomar ventaja de hasta siete minutos. Sin embargo, el grupo principal controló la diferencia y neutralizó el intento durante el ascenso a la Cipressa, uno de los puntos clave del recorrido junto al Poggio.

El incidente que involucró a Pogačar, y que también afectó a corredores como Wout van Aert, cambió el ritmo de la competencia. Tras el percance, el esloveno logró regresar al grupo puntero con el respaldo de su equipo, donde la labor de Del Toro resultó fundamental para reorganizar la estrategia.

Ya en la parte final, Pogačar lanzó un ataque antes de coronar la Cipressa, al que únicamente pudieron responder el británico Tom Pidcock y el neerlandés Mathieu van der Poel. El ritmo impuesto dejó fuera a varios contendientes, incluido Van der Poel, quien no logró sostener el esfuerzo en el ascenso al Poggio.

El desenlace se definió en los últimos metros sobre la Via Roma, en San Remo, donde Pogačar y Pidcock protagonizaron un esprint cerrado. El británico tomó la iniciativa, pero el esloveno respondió en el momento justo para superarlo por una diferencia mínima, apenas perceptible, y así conseguir su primera victoria en esta clásica.

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Con este resultado, Pogačar suma uno de los pocos títulos que faltaban en su palmarés y pone la mira en la París-Roubaix, uno de los monumentos que aún no ha conquistado. De lograrlo, se acercaría a igualar registros históricos dentro del ciclismo internacional.

Por su parte, Del Toro continúa consolidándose como un elemento relevante dentro del pelotón internacional. Su actuación en esta competencia refleja su capacidad para responder en escenarios exigentes y contribuir en resultados de alto nivel dentro de su equipo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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