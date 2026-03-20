Santiago Giménez regresa con el AC Milan: Allegri confirma su convocatoria ante Torino en Serie A

Santiago Giménez está listo para dar un paso importante en su regreso con el Milan. Massimiliano Allegri confirmó en conferencia previa al compromiso frente al Torino que el delantero mexicano volverá a estar entre los convocados para el partido de este sábado, una noticia que genera expectativa entre la afición rossonera y también en México, por tratarse de uno de los atacantes más seguidos rumbo al Mundial 2026. La noticia llega en un momento clave para el conjunto lombardo, que necesita reaccionar luego de su más reciente tropiezo en la Serie A. El Milan viene de caer 1-0 ante la Lazio, resultado con el que dejó escapar una oportunidad importante en la pelea por el campeonato, aunque todavía se mantiene en el segundo lugar de la tabla.

Allegri abre la puerta al regreso de Santiago Giménez De acuerdo con medios italianos que siguieron la conferencia del estratega rossonero, Allegri anunció que Santiago Giménez volverá a la lista de convocados para el choque ante el Torino, luego de superar la etapa más complicada de su recuperación. El regreso del mexicano representa una alternativa ofensiva importante para un Milan que busca reencontrarse con el gol y recuperar estabilidad en el cierre de temporada.

La reaparición del exdelantero del Feyenoord también toma fuerza por el contexto del equipo. Allegri pidió a sus futbolistas “despertar” tras la derrota frente a la Lazio y cambiar el chip de inmediato para no comprometer sus aspiraciones en la Serie A. Así llegan Milan y Torino al partido del sábado El Milan enfrentará este compromiso como segundo lugar de la clasificación italiana, todavía en persecución del Inter y obligado a sumar de a tres en casa. Del otro lado estará un Torino que llega motivado tras golear 4-1 al Parma en su duelo más reciente y que actualmente se ubica en la posición 14 de la tabla. Horario y transmisión en México del Milan vs Torino El partido entre Milan y Torino se disputará este sábado 21 en San Siro, dentro de la Jornada 30 de la Serie A. En México, el encuentro está programado para las 11:00 de la mañana y podrá seguirse mediante las señales de ESPN y Disney+. El regreso de Santiago Giménez a convocatoria no solo alimenta la ilusión del Milan de recuperar profundidad en ataque, sino que también reaviva el interés del futbol mexicano por ver nuevamente a uno de sus referentes en actividad dentro de una de las ligas más importantes de Europa.

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