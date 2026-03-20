Santiago Giménez regresa con el AC Milan: Allegri confirma su convocatoria ante Torino en Serie A

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 20 marzo 2026
    Santiago Giménez regresa con el AC Milan: Allegri confirma su convocatoria ante Torino en Serie A
    Massimiliano Allegri confirmó que Santiago Giménez volverá a la convocatoria del Milan para el duelo ante Torino, en una noticia que ilusiona a la afición mexicana rumbo al cierre de la Serie A. FOTO: ESPECIAL

Giménez apunta a reaparecer con el Milan este sábado 21, luego de que Allegri confirmara que el delantero mexicano volverá a la convocatoria para el duelo frente al Torino en San Siro

Santiago Giménez está listo para dar un paso importante en su regreso con el Milan. Massimiliano Allegri confirmó en conferencia previa al compromiso frente al Torino que el delantero mexicano volverá a estar entre los convocados para el partido de este sábado, una noticia que genera expectativa entre la afición rossonera y también en México, por tratarse de uno de los atacantes más seguidos rumbo al Mundial 2026.

La noticia llega en un momento clave para el conjunto lombardo, que necesita reaccionar luego de su más reciente tropiezo en la Serie A.

El Milan viene de caer 1-0 ante la Lazio, resultado con el que dejó escapar una oportunidad importante en la pelea por el campeonato, aunque todavía se mantiene en el segundo lugar de la tabla.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/convocatoria-de-belgica-vs-mexico-2026-de-bruyne-y-lukaku-confirmados-thibaut-courtois-es-baja-BK19640076

Allegri abre la puerta al regreso de Santiago Giménez

De acuerdo con medios italianos que siguieron la conferencia del estratega rossonero, Allegri anunció que Santiago Giménez volverá a la lista de convocados para el choque ante el Torino, luego de superar la etapa más complicada de su recuperación.

El regreso del mexicano representa una alternativa ofensiva importante para un Milan que busca reencontrarse con el gol y recuperar estabilidad en el cierre de temporada.

La reaparición del exdelantero del Feyenoord también toma fuerza por el contexto del equipo. Allegri pidió a sus futbolistas “despertar” tras la derrota frente a la Lazio y cambiar el chip de inmediato para no comprometer sus aspiraciones en la Serie A.

Así llegan Milan y Torino al partido del sábado

El Milan enfrentará este compromiso como segundo lugar de la clasificación italiana, todavía en persecución del Inter y obligado a sumar de a tres en casa.

Del otro lado estará un Torino que llega motivado tras golear 4-1 al Parma en su duelo más reciente y que actualmente se ubica en la posición 14 de la tabla.

Horario y transmisión en México del Milan vs Torino

El partido entre Milan y Torino se disputará este sábado 21 en San Siro, dentro de la Jornada 30 de la Serie A. En México, el encuentro está programado para las 11:00 de la mañana y podrá seguirse mediante las señales de ESPN y Disney+.

El regreso de Santiago Giménez a convocatoria no solo alimenta la ilusión del Milan de recuperar profundidad en ataque, sino que también reaviva el interés del futbol mexicano por ver nuevamente a uno de sus referentes en actividad dentro de una de las ligas más importantes de Europa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria
Futbol
Serie A

Localizaciones


Milan

Personajes


Santiago Giménez

Organizaciones


AC Milan
Torino FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
NosotrAs: Y la trampa de la dependencia

NosotrAs: Y la trampa de la dependencia
Con el respaldo de la Presidenta Sheinbaum y estímulos fiscales, el plan busca generar 33 mil empleos y diversificar la economía del estado más allá del turismo.

Anuncian distrito financiero en Cancún: Proyectan inversión de 1,300 mdd
“Las Alucines”, Lupita Villalobos y Kass Quezada, posan junto a Un Tal Fredo y su pareja durante la celebración de su enlace matrimonial en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

¡Boda real en el desierto! ‘Las Alucines’ y ‘Un Tal Fredo’ paralizan Cuatro Ciénegas
El 21 de marzo se regalan flores amarillas por la llegada de la primavera, su simbolismo y su popularidad impulsada por la cultura y tradiciones recientes.

Regalar flores amarillas el 21 de marzo: origen y significado de una tradición que florece en México
Más allá de la fecha, representa una oportunidad para reconocer el papel de los padres en la familia y su evolución en la sociedad actual.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México? Esta es la fecha exacta
Épico. Tras cumplir con el servicio militar, los integrantes de BTS retoman los escenarios y preparan una gira mundial.

BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global
El antecedente más reciente entre Pumas y América favorece a las Águilas, que llegan al Clásico Capitalino tras imponerse en el último duelo entre ambos en la Liga MX.

Pumas vs América: a qué hora y en dónde ver el Clásico Capitalino del Clausura 2026