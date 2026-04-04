Con seis puntos, Coahuila Sub-15 femenil avanza a la Olimpiada Nacional

La Selección Coahuila femenil categoría Sub-15 logró su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026, luego de completarse las etapas regionales del fútbol asociación en el país. El representativo estatal obtuvo uno de los últimos boletos disponibles y se instaló entre los 16 equipos que disputarán la fase nacional. El pase se definió a partir de su desempeño en la eliminatoria, donde sumaron seis puntos que les permitieron ubicarse como uno de los dos mejores terceros lugares. Con ese resultado, el conjunto coahuilense aseguró su presencia en el torneo, manteniéndose en la competencia pese a no haber terminado en la cima de su grupo.

El equipo está integrado por jugadoras provenientes de distintos municipios del estado, conformando una base que ha trabajado de manera constante en procesos de formación. En la portería destaca Getsemani Toledo, mientras que la línea defensiva está compuesta por Janelly Flores, Gilary Galindo, Fernanda Sánchez, Keilly Castañeda, Alyson Sánchez, Jimena Martínez y Danna Zamora. En el mediocampo, el grupo cuenta con Victoria Valencia, Allison Vázquez, Alma Durán, Francia Cepeda, Naomi Galván, Marthi Medrano y Camila Castillo, encargadas de generar juego y mantener el equilibrio en el terreno. En la delantera, Maia Saldivar, Suki Elizalde y Renata Rangel serán las responsables de buscar los goles en la siguiente etapa.

El conjunto es dirigido por Marco Pérez y Diana de la Rosa, quienes han encabezado el proceso competitivo durante la fase clasificatoria. Bajo su conducción, el equipo logró mantenerse en la pelea por la clasificación hasta asegurar el boleto en la recta final del regional. Con este resultado, Coahuila contará con representación doble en la categoría Sub-15 femenil dentro de la Olimpiada Nacional 2026, lo que amplía sus opciones de competir por una medalla en el certamen. La presencia de dos equipos en esta categoría refleja el crecimiento del fútbol femenil en la entidad, así como el trabajo realizado en torneos estatales y procesos de detección de talento. La fase nacional reunirá a los mejores equipos del país en una competencia que marca el nivel del fútbol amateur juvenil en México. Para Coahuila, el objetivo será avanzar en el torneo y colocarse entre los equipos protagonistas, en busca de subir al podio en la próxima edición de la justa.

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