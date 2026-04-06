Concachampions: América y Cruz Azul abren Cuartos de Final en Estados Unidos ante Nashville y LAFC

El torneo de clubes más importante de la región entra en su fase decisiva y uno de los cruces que abre los cuartos de final enfrentará a Nashville SC contra Club América, en un duelo donde el equipo mexicano buscará tomar ventaja fuera de casa. El partido de ida se disputará este martes 7 de abril de 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Geodis Park, en Nashville, Estados Unidos. El encuentro forma parte de la Liga de Campeones de la Concacaf, una competencia que en esta instancia reúne a los ocho mejores equipos del área. Para América, representa una nueva oportunidad de reafirmar su peso internacional, mientras que Nashville intentará consolidarse como un contendiente serio dentro del torneo.

El conjunto estadounidense llega a este compromiso con resultados variables en sus últimos encuentros. En sus cinco partidos más recientes registra dos triunfos, dos empates y una derrota. Su presentación más reciente fue una caída por la mínima ante Chicago Fire en la MLS, aunque días antes logró una victoria amplia frente a Orlando City. En la Concacaf, su serie anterior ante Inter Miami terminó igualada en ambos encuentros, lo que le permitió avanzar gracias a los criterios de desempate.

Dentro del esquema de Nashville, el mediocampista Matthew Corcoran ha tomado un rol importante. Su participación en la distribución del balón y su presencia en el centro del campo lo han convertido en un elemento constante para el equipo en esta campaña, especialmente en los partidos internacionales. Por su parte, América también llega con un balance reciente irregular. En sus últimos compromisos suma una victoria, dos empates y una derrota entre Liga MX y Concacaf. Su partido más reciente terminó en empate frente a Santos Laguna, mientras que en la ronda anterior del torneo eliminó a Philadelphia Union tras imponerse en el marcador global. El equipo mexicano buscará aprovechar esta visita para marcar diferencia en la serie. En el ataque, el uruguayo Brian Rodríguez se perfila como uno de los jugadores a seguir. Su capacidad para encarar por las bandas y generar opciones de gol ha sido un recurso constante para las Águilas en los últimos encuentros. América no es el único club mexicano que entra en acción en estos cuartos de final. La jornada también incluye la participación de Cruz Azul, que enfrentará a LAFC en otro cruce entre la Liga MX y la MLS. En ese caso, el conjunto celeste jugará como visitante en territorio estadounidense en un partido programado para las 20:00 horas del mismo martes.

Ambos equipos mexicanos llegan a esta instancia con la intención de avanzar a las semifinales, en una competencia donde históricamente los clubes de la Liga MX han tenido protagonismo. Sin embargo, los equipos de la MLS han acortado distancias en los últimos años, lo que añade un elemento adicional a estos enfrentamientos directos. En cuanto al formato del torneo, la serie se disputa a dos partidos, ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, el primer criterio de desempate es el gol de visitante. Si la igualdad persiste, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, penales para definir al clasificado. Para los aficionados en México, el partido entre Nashville SC y América podrá seguirse en vivo a través de FOX Deportes. El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas, por lo que será uno de los primeros encuentros de esta ronda. El resultado de este duelo marcará el rumbo de la eliminatoria, en una serie que se completará en el partido de vuelta. América intentará regresar con ventaja, mientras que Nashville buscará hacer valer su condición de local en un escenario que puede resultar determinante en sus aspiraciones dentro del torneo.

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