Tigres de la UANL elimina al FC Cincinnati y avanza a Cuartos de Final de la Concacaf Champions League

Tigres de Nuevo León vivió una de sus noches más electrizantes en el Volcán. El conjunto felino goleó 5-1 al FC Cincinnati en el duelo de Vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions League y, con marcador global de 5-4, se instaló en los Cuartos de Final tras revertir la dura derrota de 3-0 sufrida en la Ida. El cuadro regiomontano salió decidido a marcar territorio desde el arranque y encontró respuesta inmediata. Apenas al minuto 5, Rodrigo Aguirre abrió el marcador con un remate de zurda dentro del área, luego de una asistencia de Jesús Garza. Ese tanto encendió a la afición en el Estadio Universitario y le dio forma al impulso anímico que necesitaba Tigres para creer en la remontada.

La presión felina no se detuvo y al minuto 10 apareció Ozziel Herrera para firmar el 2-0. El atacante definió de derecha dentro del área tras una jugada de contragolpe iniciada por Juan Brunetta, acercando todavía más a los de la UANL en la serie. Con ese resultado parcial, Tigres se metía de lleno en la pelea y dejaba contra las cuerdas al club de la MLS.

Ozziel y Aguirre encaminaron la hazaña de Tigres en el Volcán En la parte complementaria, los dirigidos por Tigres mantuvieron la intensidad y golpearon de inmediato. Al 46’, Ozziel Herrera volvió a aparecer con un golazo desde fuera del área para firmar el 3-0, igualando la eliminatoria en el global y desatando la locura en el Volcán. La remontada tomó forma completa apenas tres minutos después. Al 49’, Rodrigo Aguirre marcó su doblete tras cerrar una jugada dentro del área con asistencia de Ozziel, poniendo el 4-0 que ya le daba momentáneamente el boleto a los auriazules. Tigres había pasado de la desventaja total a tener la clasificación en sus manos en cuestión de minutos. Sin embargo, FC Cincinnati reaccionó al 65’, cuando Kévin Denkey descontó con un remate de cabeza tras un servicio de Evander. Ese tanto obligó a los felinos a buscar un gol más, ya que el 4-1 dejaba la serie apretada y mantenía viva a la escuadra estadounidense en el cierre del encuentro. Gorriarán sentenció el pase de Tigres a Cuartos de Final de Concachampions Cuando el partido parecía llegar al límite del dramatismo, apareció Fernando Gorriarán en el tiempo agregado para firmar el 5-1 definitivo al 98’. El mediocampista sacó un derechazo desde fuera del área para sentenciar la remontada, desatar la euforia en San Nicolás de los Garza y colocar a Tigres de Nuevo León entre los ocho mejores equipos del torneo regional.

Además de los goles de Aguirre, Ozziel y Gorriarán, la noche dejó actuaciones importantes de futbolistas como Juan Brunetta, Ángel Correa, Diego Lainez y Jesús Garza, quienes fueron claves en el ritmo ofensivo del equipo. También ingresaron en el complemento elementos de experiencia como André-Pierre Gignac, mientras que Marcelo Flores sumó minutos en la recta final. Con este resultado, Tigres se confirma como uno de los clubes mexicanos más competitivos en torneos internacionales y mantiene viva la aspiración de conquistar una nueva Concacaf Champions League. La remontada ante FC Cincinnati quedará como una de las noches más memorables recientes en el Volcán, por la forma en la que el equipo revirtió una serie que parecía prácticamente perdida.

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