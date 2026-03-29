México, capital del Futbol 7: CDMX y León impulsan la Copa Nacional Indígena y el Mundial Juvenil

La actividad del Futbol 7 en México toma forma con dos competencias que buscan reunir talento de distintas regiones del país y proyectarlo a un escenario de mayor alcance. Por un lado, la Ciudad de México será sede de la Copa Nacional Indígena de Futbol 7 del 24 al 26 de abril; por el otro, León, Guanajuato, albergará del 6 al 9 de agosto el Mundial Infantil y Juvenil de Futbol 7, una cita que contará con cupo limitado para ocho equipos mexicanos. La Copa Nacional Indígena de Futbol 7 fue lanzada como una invitación abierta a equipos de todo el país, con categorías que van desde los nacidos en 2018-2019 hasta los de 2008-2009. El torneo ofrecerá competencia nacional, transmisión de finales, premiación, hidratación y tarifas preferenciales en hoteles sede, además de costos accesibles para los participantes. La inscripción por equipo fue fijada en 3 mil pesos, mientras que el arbitraje tendrá un costo de 200 pesos por jornada regular y 300 en finales, cifras que representan una reducción frente a los montos originales anunciados.

Uno de los principales atractivos de esta competencia en la capital del país será que los campeones de cada categoría obtendrán inscripción gratuita al 3er Mundial Infantil y Juvenil de Futbol 7, creando así un puente directo entre ambos certámenes. Ese detalle eleva el valor deportivo de la Copa Nacional Indígena, ya que no solo se trata de pelear por un título nacional, sino también por el derecho de representar su categoría en una justa internacional a celebrarse meses después en territorio guanajuatense.

En el caso del Mundial Infantil y Juvenil de Futbol 7 en León, la organización detalló que el acceso para equipos mexicanos estará sujeto a una mecánica específica. Podrán asistir participantes y campeones del Torneo Panamericana en su décima edición, así como campeones y equipos participantes de la Copa Global, programada del 2 al 5 de abril. Si los grupos no se completan con esos clubes, se integrarán los equipos que permanezcan en lista de espera conforme vayan apartando su lugar. Las categorías convocadas para el Mundial también abarcan de 2018-2019 a 2008-2009, lo que confirma una estructura paralela con la Copa Nacional Indígena y facilita la conexión competitiva entre ambos eventos. Para los equipos mexicanos, la inscripción por escuadra será de 10 mil pesos, con un apartado inicial de 5 mil y liquidación al 31 de marzo. En el caso de los equipos extranjeros, el costo será de 200 dólares por jugador, incluyendo hospedaje, alimentos y traslados hotel-cancha-hotel. Otro elemento llamativo del torneo en León es que las inscripciones se cerrarán el 31 de marzo debido a la elaboración de un álbum para los jugadores, proceso que requiere al menos tres meses de anticipación.

Ese detalle no solo le da un sello especial al certamen, sino que refuerza su perfil internacional y la intención de ofrecer una experiencia más completa a los participantes. Con estos dos torneos, México fortalece su presencia como sede del Futbol 7 infantil y juvenil. La Ciudad de México se perfila como el punto de arranque para una competencia nacional con enfoque inclusivo, mientras que León se consolida como la sede de una vitrina internacional que reunirá a equipos mexicanos y extranjeros en agosto. Ambos eventos, además de impulsar la competencia, abren una ruta de desarrollo para nuevas generaciones dentro de esta modalidad.

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