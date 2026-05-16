Saltillo Soccer asciende a Liga Premier y avanza a la final de Liga TDP

Saltillo Soccer hizo historia. “La Doble S” avanzó a la final de la Liga TDP MX tras vencer 4-2 a Charales de Chapala en el partido de vuelta de las semifinales, cerrando la eliminatoria con un marcador global de 6-3 y asegurando, además, su ascenso a la Liga Premier. El conjunto coahuilense vivió una tarde histórica en el Estadio Olímpico, donde la afición respondió para acompañar al equipo en uno de los encuentros más importantes en la historia reciente del futbol saltillense.

Después de haber tomado ventaja 2-1 en la ida disputada en Jalisco, Saltillo Soccer llegó a casa con la obligación de sostener la ventaja ante un rival que había demostrado capacidad ofensiva durante toda la liguilla. Sin embargo, “La Manada” volvió a responder en los momentos clave y terminó imponiendo condiciones frente a su gente.

El primer golpe del encuentro llegó gracias a Salvador Medina, quien abrió el marcador para Saltillo Soccer y encaminó una noche que terminaría siendo histórica para el club. Con intensidad desde los primeros minutos, el conjunto coahuilense buscó controlar el ritmo del encuentro y aprovechar los espacios al frente. Charales intentó reaccionar y mantenerse con vida en la serie, pero Saltillo Soccer mostró contundencia ofensiva para ampliar la diferencia en el global y manejar el partido en los momentos de mayor presión.

El triunfo por 4-2 terminó confirmando el gran momento que vive “La Doble S” en esta fase final, donde ha superado eliminatorias complejas mostrando capacidad de reacción, fortaleza en casa y personalidad en escenarios decisivos. Más allá del boleto a la final, la clasificación representa también el ascenso a la Liga Premier, un logro histórico para el club y para el futbol de Saltillo. La serie ante Chapala era clave en la lucha por uno de los ascensos y el equipo logró cumplir el objetivo. Ahora, Saltillo Soccer disputará la final de la Liga TDP MX, donde buscará definir al campeón de la Zona A o Zona B de la categoría, cerrando una temporada que ya quedó marcada como una de las más importantes para la institución.

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