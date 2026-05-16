Saltillo Soccer asciende a Liga Premier y avanza a la final de Liga TDP

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Saltillo Soccer asciende a Liga Premier y avanza a la final de Liga TDP
    Saltillo Soccer celebró en casa el pase a la final y el ascenso de categoría. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saltillo Soccer derrotó 4-2 a Charales de Chapala en el Estadio Olímpico, ganó la serie semifinal con global de 6-3 y aseguró su ascenso a la Liga Premier

Saltillo Soccer hizo historia. “La Doble S” avanzó a la final de la Liga TDP MX tras vencer 4-2 a Charales de Chapala en el partido de vuelta de las semifinales, cerrando la eliminatoria con un marcador global de 6-3 y asegurando, además, su ascenso a la Liga Premier.

El conjunto coahuilense vivió una tarde histórica en el Estadio Olímpico, donde la afición respondió para acompañar al equipo en uno de los encuentros más importantes en la historia reciente del futbol saltillense.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/por-el-pase-a-la-final-chivas-vs-cruz-azul-horario-transmision-y-que-necesita-cada-equipo-tras-el-2-2-DH20721002

Después de haber tomado ventaja 2-1 en la ida disputada en Jalisco, Saltillo Soccer llegó a casa con la obligación de sostener la ventaja ante un rival que había demostrado capacidad ofensiva durante toda la liguilla. Sin embargo, “La Manada” volvió a responder en los momentos clave y terminó imponiendo condiciones frente a su gente.

$!La afición saltillense celebró el pase a la final y una noche histórica para el club.
La afición saltillense celebró el pase a la final y una noche histórica para el club. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El primer golpe del encuentro llegó gracias a Salvador Medina, quien abrió el marcador para Saltillo Soccer y encaminó una noche que terminaría siendo histórica para el club. Con intensidad desde los primeros minutos, el conjunto coahuilense buscó controlar el ritmo del encuentro y aprovechar los espacios al frente.

Charales intentó reaccionar y mantenerse con vida en la serie, pero Saltillo Soccer mostró contundencia ofensiva para ampliar la diferencia en el global y manejar el partido en los momentos de mayor presión.

$!Salvador Medina abrió el marcador para Saltillo Soccer en la semifinal disputada en el Estadio Olímpico.
Salvador Medina abrió el marcador para Saltillo Soccer en la semifinal disputada en el Estadio Olímpico. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El triunfo por 4-2 terminó confirmando el gran momento que vive “La Doble S” en esta fase final, donde ha superado eliminatorias complejas mostrando capacidad de reacción, fortaleza en casa y personalidad en escenarios decisivos.

Más allá del boleto a la final, la clasificación representa también el ascenso a la Liga Premier, un logro histórico para el club y para el futbol de Saltillo. La serie ante Chapala era clave en la lucha por uno de los ascensos y el equipo logró cumplir el objetivo.

Ahora, Saltillo Soccer disputará la final de la Liga TDP MX, donde buscará definir al campeón de la Zona A o Zona B de la categoría, cerrando una temporada que ya quedó marcada como una de las más importantes para la institución.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga Tdp Mx
resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saltillo Soccer

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Apretón de manos

Apretón de manos
true

La 4T pedía pruebas: ¡pues las va a tener!
Gerardo Merida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona; era señalado junto con gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con ‘Los Chapitos’.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
Aunque la SEP acordó mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades.

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado dudas entre padres y tutores sobre qué CURP debe registrarse en las líneas usadas por menores de edad.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
Las distintas ciudades de México tienen sedes que ofrecen instalaciones de primer nivel para las selecciones nacionales en el Mundial 2026.

Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?