¿Cuándo juegan Fidalgo y Orbelín en Europa y Conference League? Horario y dónde ver al Betis y AEK este jueves

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Fútbol
/ 18 marzo 2026
    ¿Cuándo juegan Fidalgo y Orbelín en Europa y Conference League? Horario y dónde ver al Betis y AEK este jueves
    Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda serán los mexicanos a seguir este jueves en la Vuelta de los Octavos de Final de la Europa League y la Conference League, con Real Betis y AEK buscando sellar su pase a los Cuartos de Final. FOTOS: ESPECIAL

Ambos torneos europeos vivirán este jueves 19 sus duelos de Vuelta de los Octavos de Final, con foco mexicano en Álvaro Fidalgo, con el Real Betis, y Orbelín Pineda, con el AEK

La actividad europea de este jueves tendrá un tinte tricolor gracias a dos futbolistas ligados al futbol mexicano. Por un lado, el naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo apunta a ser una de las piezas a seguir con el Real Betis, que recibirá al Panathinaikos en la Vuelta de los Octavos de Final de la Europa League. El conjunto verdiblanco llega obligado a remontar, luego de caer 1-0 en la Ida en territorio griego.

Fidalgo se ha convertido en uno de los nombres que más interés generan entre la afición mexicana en el torneo continental. Ha tenido participación con el Betis en España y que su presencia mantiene vivo el seguimiento desde México en esta eliminatoria europea.

El encuentro entre Real Betis y Panathinaikos se disputará este jueves a las 2 de la tarde, y la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+.

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En la Conference League, el protagonista será Orbelín Pineda, quien buscará cerrar una noche tranquila con el AEK de Atenas frente al Celje.

El club griego arriba con una ventaja muy amplia, ya que ganó la Ida por 4-0, por lo que tiene pie y medio en la siguiente ronda. El partido arrancará a las 11:45 de la mañana, también con señal de ESPN y Disney+.

Para Orbelín, este duelo representa otra oportunidad de confirmar su peso internacional con el AEK, equipo que ha encontrado solidez ofensiva y que parte como uno de los cuadros mejor posicionados para avanzar en esta llave.

Jornada clave en la Europa y Conference League

Además del Betis vs Panathinaikos, la Europa League tendrá otros cruces atractivos en la Vuelta de Octavos, entre ellos Aston Villa vs Lille, Roma vs Bologna, Porto vs Stuttgart, además de series como Genk vs Freiburg, Celta vs Lyon y Nottingham Forest vs Midtjylland dentro del cuadro rumbo a Cuartos de Final.

Conference League también define invitados a Cuartos

En la Conference League, además del choque entre AEK y Celje, destacan partidos como AEK Larnaca vs Crystal Palace, Raków vs Fiorentina, Rayo Vallecano vs Samsunspor, Shakhtar Donetsk vs Lech Poznań, Sparta Praha vs AZ Alkmaar y Strasbourg vs Rijeka.

Con ese panorama, México tendrá dos focos muy claros en Europa. Álvaro Fidalgo intentará ayudar al Betis a remontar una eliminatoria complicada en la Europa League, mientras que Orbelín Pineda buscará confirmar el pase del AEK en la Conference League.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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