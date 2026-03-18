Desde el Madero, Saraperos continúan ajustes en el décimo día del Spring Training

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Saraperos
/ 18 marzo 2026
    Desde el Madero, Saraperos continúan ajustes en el décimo día del Spring Training
    El equipo dividió su roster en grupos para optimizar la práctica de bateo. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Los peloteros cumplieron su décimo día de pretemporada, donde integraron nuevos lanzadores y un jardinero, al tiempo que reforzaron el trabajo defensivo, el bateo por grupos y las sesiones de bullpen rumbo a la siguiente etapa del Spring Training

En el décimo día de actividades del campamento primaveral, los Saraperos de Saltillo mantuvieron el ritmo de trabajo en el Estadio Francisco I. Madero, donde el cuerpo técnico continúa ajustando piezas de cara a la siguiente fase de la pretemporada.

La jornada estuvo marcada por la incorporación de nuevos elementos al roster del Spring Training. Los lanzadores Deolis Guerra, Enderson Franco y Aníbal Cervantes se sumaron a las prácticas, junto con el jardinero Alberth Martínez. Todos se integraron de inmediato a las dinámicas del equipo, en un momento en el que el grupo busca consolidar su estructura tanto en el pitcheo como en el bateo.

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El entrenamiento del día se enfocó en distintos aspectos técnicos. Los jugadores de cuadro trabajaron con ejercicios de fongo para mejorar reacciones y precisión defensiva, mientras que los receptores realizaron sesiones específicas de catcheo. En paralelo, los lanzadores cumplieron con su turno en el bullpen, donde cada uno ejecutó entre 25 y 30 envíos como parte del proceso gradual para recuperar ritmo competitivo.

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El trabajo en los jardines también tuvo atención particular, con ejercicios orientados a la lectura de batazos y desplazamientos. Además, el equipo intensificó las prácticas en situaciones de juego, una etapa clave en la que se busca trasladar lo trabajado en fundamentos a escenarios más cercanos a la competencia real.

Durante la práctica de bateo, el plantel fue dividido en cuatro grupos para optimizar el tiempo y la carga de trabajo. En el primero participaron Brandon Villarreal, Chris Carter, Fernando Villegas, Gio Brusa y Missael Rivera. El segundo grupo reunió a Alex Mejía, Anthony García, Ramón Ríos y Drew Stankiewicz.

El tercer bloque estuvo conformado por Fabricio Macías, Kevin Armenta, Christian Morales, Leonardo Delgado y Armani Sánchez. Finalmente, el cuarto grupo incluyó a Daniel Sánchez, Christian Morales y Scofield Torres, quienes también tomaron turnos en la caja de bateo como parte de la rotación establecida.

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En cuanto al bullpen, subieron a la loma Cam Alldred, Dakota Chalmers, Nefatlí Feliz, Yuki Kuniyoshi, Daniel Juárez y Randy Gálvez. Todos continúan con su preparación progresiva, enfocándose en la localización de sus lanzamientos y la resistencia física.

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El campamento continuará este jueves 19 de marzo en el mismo escenario, donde los Saraperos seguirán afinando detalles en esta etapa intermedia del Spring Training, con la mira puesta en llegar en condiciones óptimas al arranque de la temporada.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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