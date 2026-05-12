¿Quiénes van? Javier Aguirre anuncia prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026

La cuenta regresiva del Mundial 2026 entró en una de sus etapas más decisivas para la Selección Mexicana. Javier Aguirre dio a conocer la prelista de 55 jugadores que fue enviada a FIFA, un primer filtro oficial rumbo a la convocatoria definitiva con la que México disputará la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá. El anuncio llega a 30 días del debut mundialista del Tricolor, programado para el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, donde el equipo nacional comenzará su participación como anfitrión.

Antes del torneo, el equipo de Aguirre todavía tiene contemplados partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia. La prelista no representa la convocatoria final, pero sí marca el universo de futbolistas que siguen con opciones reales de jugar el Mundial. De acuerdo con el formato establecido para esta edición, cada selección podrá registrar una lista definitiva de hasta 26 jugadores, por lo que Aguirre deberá hacer recortes importantes en las próximas semanas. Entre los nombres que destacan aparecen referentes como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Johan Vásquez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, César Huerta, Julián Quiñones y Alexis Vega. También figuran futbolistas que habían generado debate en el entorno del Tri, como Marcel Ruiz, Diego Lainez, Álvaro Fidalgo, Germán Berterame, Obed Vargas, Richard Ledezma y Gilberto Mora. La lista también confirma que Aguirre mantiene abierta la competencia en todas las líneas. En la portería aparecen perfiles como Alex Padilla, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Antonio Rodríguez, Raúl Rangel y el propio Ochoa. En defensa se mantienen elementos de experiencia internacional como César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Julián Araujo, además de opciones surgidas de la Liga MX. En el mediocampo, la disputa luce especialmente cerrada con Luis Romo, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Erik Lira, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Luis Chávez y Obed Vargas, entre otros. Para el ataque, Aguirre contempla alternativas como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega, Roberto Alvarado, César Huerta, Guillermo Martínez, Armando González y Germán Berterame.

El gran reto para el “Vasco” será equilibrar experiencia, momento futbolístico y necesidades tácticas. México llega al Mundial con la presión de ser anfitrión, de abrir el torneo en casa y de responder ante una afición que espera una actuación histórica en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. La publicación de la prelista abre oficialmente la última batalla interna por un lugar en el Tri. A partir de ahora, cada entrenamiento, amistoso y decisión médica pesará en la lista final, donde sólo 26 futbolistas tendrán la oportunidad de representar a México en el Mundial 2026.

Claves de la prelista del Tri rumbo al Mundial 2026: La prelista tiene 55 jugadores. México debutará el 11 de junio ante Sudáfrica. La lista final será de hasta 26 futbolistas. Javier Aguirre todavía deberá hacer más de 25 recortes. Aparecen nombres como Ochoa, Edson, Raúl Jiménez, Santi Giménez, Marcel Ruiz, Lainez, Fidalgo y Berterame.

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