¡De infarto!: Paraguay elimina a Alemania en penales y avanza a Octavos del Mundial 2026

Paraguay escribió uno de los resultados más inesperados del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los Dieciseisavos de Final. Después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la selección sudamericana se impuso 4-3 en muerte súbita desde el punto penal para asegurar su lugar en los Octavos de Final. El encuentro, disputado en Boston, mostró dos propuestas distintas desde el inicio. Alemania asumió la iniciativa con mayor posesión del balón y buscó generar peligro a través de la circulación rápida y los centros al área. Sin embargo, Paraguay respondió con una defensa bien organizada que redujo los espacios y obligó a los europeos a buscar opciones de media distancia o por juego aéreo.

Con el paso de los minutos, la Albirroja ganó confianza y comenzó a encontrar oportunidades al contragolpe. Esa insistencia tuvo recompensa poco antes del descanso. En una jugada colectiva que recorrió varios sectores del campo, Julio César Enciso apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que dejó sin opciones al guardameta Manuel Neuer y puso el 1-0 antes del medio tiempo.

El gol cambió el panorama para la segunda mitad. Alemania adelantó líneas en busca del empate y encontró la recompensa al minuto 54. Florian Wirtz envió un servicio al área que Kai Havertz alcanzó a desviar con un ligero cabezazo, suficiente para vencer al arquero Orlando Gill y devolver la igualdad al marcador. Tras el empate, el partido volvió a convertirse en un duelo muy disputado en el mediocampo. Las oportunidades de gol fueron escasas debido al trabajo defensivo de ambos equipos, aunque Alemania estuvo cerca de completar la remontada cuando Havertz volvió a rematar de cabeza, pero Gill respondió con una intervención que mantuvo con vida a Paraguay. El VAR intervino en la prórroga Durante los primeros 15 minutos del tiempo extra, Alemania parecía haber encontrado el gol del triunfo mediante Jonathan Tah. No obstante, el árbitro revisó la acción en el VAR y anuló la anotación al detectar una falta de Waldemar Anton sobre Orlando Gill antes del remate. La decisión mantuvo el empate y obligó a que la eliminatoria se resolviera desde los once pasos.

Gill marcó la diferencia en los penales En la tanda, Orlando Gill volvió a convertirse en la figura al detener los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade. Del otro lado, Manuel Neuer también logró contener un cobro para mantener con vida a Alemania. La definición llegó hasta la muerte súbita. Jonathan Tah envió su disparo por encima del travesaño y dejó la oportunidad para Paraguay. Entonces apareció Canale, quien convirtió el penal definitivo para sellar el 4-3 y consumar la eliminación alemana. Con este resultado, Paraguay se instala en los Octavos de Final del Mundial 2026 después de superar a una de las selecciones con mayor tradición en el torneo, mientras Alemania se despide antes de lo esperado tras un partido definido por los detalles y la eficacia desde el punto penal.

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