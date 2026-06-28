Mundial 2026: horarios y partidos de los dieciseisavos de final del lunes 29 de junio

Cada encuentro será definitivo, ya que una derrota significará la eliminación y el final del camino mundialista para alguno de los participantes.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya entró en su etapa de eliminación directa y este lunes 29 de junio se disputarán los primeros tres partidos completos de los dieciseisavos de final. Después de que Canadá asegurara su clasificación con un triunfo de 1-0 sobre Sudáfrica en tiempo de compensación, otras seis selecciones buscarán mantenerse con vida en el torneo.

Brasil abre la jornada ante Japón

La actividad comenzará en el Estadio Houston con el enfrentamiento entre Brasil y Japón, programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

La selección sudamericana intentará confirmar su candidatura para avanzar a la siguiente ronda frente a un conjunto japonés que ha destacado por su orden táctico y rapidez para atacar en transición. El vencedor obtendrá uno de los boletos disponibles para los octavos de final.

Alemania y Paraguay protagonizan un duelo equilibrado

El segundo compromiso del día se disputará a las 14:30 horas en el Estadio Boston, donde Alemania enfrentará a Paraguay.

El conjunto europeo buscará imponer su capacidad ofensiva, mientras que el representativo sudamericano apostará por la solidez defensiva que lo ha caracterizado a lo largo del torneo. Sobre el papel, se trata de uno de los cruces más parejos de esta ronda.

Monterrey recibe el cierre de la jornada

El último partido tendrá como sede el Estadio Monterrey, donde Países Bajos y Marruecos se enfrentarán a las 19:00 horas.

Ambas selecciones superaron la fase previa con actuaciones consistentes y ahora buscarán dar un paso más hacia la pelea por el título. El encuentro también definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

Comienza la etapa sin margen de error

Con el nuevo formato del Mundial, los dieciseisavos de final amplían el número de selecciones que alcanzan la fase de eliminación directa, aunque también elevan la exigencia competitiva. A partir de esta instancia, cada partido es definitivo y no existen oportunidades para corregir un mal resultado.

La actividad continuará durante los próximos días con jornadas de tres partidos, en las que quedarán definidos todos los equipos que disputarán los octavos de final.

¿Dónde ver los partidos?

En México, los encuentros entre Alemania y Paraguay, así como Países Bajos frente a Marruecos, podrán seguirse por la señal de TV Azteca en Canal 7 y mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Por su parte, el resto de los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final estarán disponibles a través de ViX con el paquete Pase Mundial.

Con estos enfrentamientos, el Mundial 2026 comienza a perfilar a los equipos que seguirán en la lucha por el campeonato y a aquellos cuya participación llegará a su fin en la primera ronda de eliminación directa.