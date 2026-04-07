Desde Dinamarca vigilan a Chivas: Alvarado y compañía en el radar del Copenhague

El mercado de verano en Europa comienza a perfilar posibles movimientos y uno de los clubes que aparece en el radar es el FC Copenhague, que ha puesto atención en varios jugadores del Club Deportivo Guadalajara. De acuerdo con reportes recientes, el interés del conjunto danés no se limita a una sola pieza, sino que abarca a distintos elementos del plantel rojiblanco. Entre los nombres que han sido seguidos se encuentra Roberto Alvarado, uno de los futbolistas con mayor regularidad en el esquema del equipo. A él se suman Raúl Rangel, Diego Campillo y Daniel Aguirre, quienes han tenido participación en distintos momentos del torneo y representan perfiles distintos dentro de la plantilla.

El interés del club europeo se da en un contexto donde la liga danesa ha servido como un punto de entrada para futbolistas jóvenes que buscan adaptarse al ritmo del futbol continental. En ese sentido, la posible llegada de jugadores del Guadalajara encajaría en esa lógica de proyección y desarrollo, además de reforzar al equipo donde también milita el mexicano Rodrigo Huescas.

Sin embargo, no todos los casos presentan el mismo escenario. El de Alvarado es considerado el más complejo. Reportes señalan que su cláusula ronda los 15 millones de dólares, una cifra que podría complicar cualquier intento de negociación por parte del conjunto danés. Su experiencia y peso dentro del equipo lo colocan como una pieza difícil de reemplazar, lo que elevaría las exigencias de la directiva encabezada por Amaury Vergara. En contraste, jugadores como Campillo o Aguirre podrían representar opciones más accesibles. Ambos cuentan con margen de crecimiento y menor costo en el mercado, lo que los convierte en alternativas viables para un club que apuesta por el desarrollo a mediano plazo. En el caso de Rangel, su consolidación reciente también lo pone como un nombre atractivo, aunque su salida dependería de la postura deportiva del club. A este panorama se suma el interés europeo por otros elementos del Guadalajara, como Armando González, quien también ha sido observado por equipos del extranjero. Esto confirma que el plantel rojiblanco ha logrado colocar a varios de sus jugadores en el escaparate internacional.

De cara al próximo mercado, las decisiones pasarán por dos factores: la intención del Guadalajara de mantener su base y la disposición de los futbolistas para dar el salto. Mientras tanto, el seguimiento desde Europa se mantiene activo y podría traducirse en ofertas formales en los próximos meses.

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