Desde Dinamarca vigilan a Chivas: Alvarado y compañía en el radar del Copenhague

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 7 abril 2026
    Desde Dinamarca vigilan a Chivas: Alvarado y compañía en el radar del Copenhague
    El interés del Copenhague confirma que varios jugadores de Chivas han entrado en el escaparate europeo. FOTO: MEXSPORT

El Copenhague ha puesto en la mira a varios jugadores del Rebaño, encabezados por Roberto Alvarado, aunque las condiciones económicas y deportivas del club podrían definir si se concreta alguna salida en el próximo mercado

El mercado de verano en Europa comienza a perfilar posibles movimientos y uno de los clubes que aparece en el radar es el FC Copenhague, que ha puesto atención en varios jugadores del Club Deportivo Guadalajara. De acuerdo con reportes recientes, el interés del conjunto danés no se limita a una sola pieza, sino que abarca a distintos elementos del plantel rojiblanco.

Entre los nombres que han sido seguidos se encuentra Roberto Alvarado, uno de los futbolistas con mayor regularidad en el esquema del equipo. A él se suman Raúl Rangel, Diego Campillo y Daniel Aguirre, quienes han tenido participación en distintos momentos del torneo y representan perfiles distintos dentro de la plantilla.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saltillo-estrena-piel-saraperos-presentan-uniformes-2026-con-toque-japones-FB19818481

El interés del club europeo se da en un contexto donde la liga danesa ha servido como un punto de entrada para futbolistas jóvenes que buscan adaptarse al ritmo del futbol continental. En ese sentido, la posible llegada de jugadores del Guadalajara encajaría en esa lógica de proyección y desarrollo, además de reforzar al equipo donde también milita el mexicano Rodrigo Huescas.

Sin embargo, no todos los casos presentan el mismo escenario. El de Alvarado es considerado el más complejo. Reportes señalan que su cláusula ronda los 15 millones de dólares, una cifra que podría complicar cualquier intento de negociación por parte del conjunto danés. Su experiencia y peso dentro del equipo lo colocan como una pieza difícil de reemplazar, lo que elevaría las exigencias de la directiva encabezada por Amaury Vergara.

En contraste, jugadores como Campillo o Aguirre podrían representar opciones más accesibles. Ambos cuentan con margen de crecimiento y menor costo en el mercado, lo que los convierte en alternativas viables para un club que apuesta por el desarrollo a mediano plazo. En el caso de Rangel, su consolidación reciente también lo pone como un nombre atractivo, aunque su salida dependería de la postura deportiva del club.

A este panorama se suma el interés europeo por otros elementos del Guadalajara, como Armando González, quien también ha sido observado por equipos del extranjero. Esto confirma que el plantel rojiblanco ha logrado colocar a varios de sus jugadores en el escaparate internacional.

De cara al próximo mercado, las decisiones pasarán por dos factores: la intención del Guadalajara de mantener su base y la disposición de los futbolistas para dar el salto. Mientras tanto, el seguimiento desde Europa se mantiene activo y podría traducirse en ofertas formales en los próximos meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Dinamarca
Guadalajara

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Liga MX

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Belicismo mundial

Belicismo mundial
true

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, sí está en problemas
Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros observa los cambios en las ventas, producción y exportación de automóviles mes con mes en México.

México: ventas de carros de origen chino superan a las marcas de autos alemanas en marzo de 2026
Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” enfrentarán proceso con prisión preventiva por su presunta participación en el feminicidio ocurrido en Edomex

Vinculan a proceso a dos hombres por el feminicidio de la rescatista Diana Belén en Tultitlán
Con el mes de abril ya iniciado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la temporada de las declaraciones anuales.

Prepárate para la declaración anual: Así puedes recuperar tu contraseña del SAT desde casa y sin e.firma
La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial para cualquier trámite en México.

Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027
La influencer Karely Ruiz abrió una convocatoria para encontrar asistente personal. Los requisitos y el perfil buscado han generado interés entre sus seguidores.

¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans
La posibilidad de verlos en Ring Royale crece, mientras resurgen viejas rivalidades y nuevos conflictos mediáticos.

“Te voy a meter una puti...”: Cuauhtémoc Blanco reta a Faitelson