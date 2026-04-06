Saltillo estrena piel: Saraperos presentan uniformes 2026 con toque japonés

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Saraperos
/ 6 abril 2026
    Saltillo estrena piel: Saraperos presentan uniformes 2026 con toque japonés
    Saraperos de Saltillo presentó sus uniformes para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, destacando diseños que combinan tradición y nuevas propuestas FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El evento reunió a autoridades, directivos y patrocinadores, marcando el inicio de una nueva etapa para el equipo

Saltillo vivió una noche de presentación en el estadio Francisco I. Madero, donde los Saraperos dieron a conocer los uniformes que utilizarán en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, en un evento que reunió a directivos, autoridades, patrocinadores y aficionados.

La ceremonia marcó el inicio simbólico de una campaña que está a pocos días de comenzar. En el acto estuvieron presentes César H. Cantú García, presidente del Consejo de Administración del club; Juan Carlos Reinoso, director general; así como el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González. También participaron representantes de la marca RAM y del grupo Stellantis, aliados comerciales del equipo para esta temporada.

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$!Jugadores del equipo modelaron los nuevos diseños ante aficionados, directivos y patrocinadores.
Jugadores del equipo modelaron los nuevos diseños ante aficionados, directivos y patrocinadores. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Durante su mensaje, Cantú García destacó que el evento no solo representó la presentación de los uniformes, sino el fortalecimiento de una alianza con identidad local. Señaló que la relación con RAM refleja valores compartidos como el trabajo, la disciplina y el compromiso, elementos que también buscan verse en el desempeño del equipo en el terreno de juego.

Además, subrayó que Saltillo juega un papel clave en esta sinergia, al ser sede de producción de la marca automotriz, lo que refuerza el vínculo entre industria, comunidad y deporte. En ese sentido, mencionó que el objetivo de Saraperos será competir y posicionarse como un equipo protagonista en la liga.

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Jugadores del equipo modelaron los nuevos diseños ante aficionados, directivos y patrocinadores. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González resaltó el papel del club como símbolo de la ciudad y reconoció el esfuerzo de la directiva para mantener vigente a la organización. También hizo énfasis en la identidad compartida entre la ciudad y la marca patrocinadora, al considerar que ambas representan competitividad, innovación y trabajo constante.

La presentación incluyó la exhibición de la colección de pretemporada “Spring Training 2026”, así como los uniformes oficiales que portarán los jugadores. Entre ellos destacó un diseño en tono gris tipo “camo” para juegos como visitante y una propuesta en azul marino con detalles del sarape.

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Jugadores del equipo modelaron los nuevos diseños ante aficionados, directivos y patrocinadores. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Además, se sumaron nuevas alternativas que ampliaron la identidad visual del equipo. Se presentó un uniforme de estilo retro en tonos aqua y rosa, inspirado en tendencias clásicas pero adaptado a la actualidad. También llamó la atención el uniforme en color negro con temática japonesa, que incorpora la palabra “Saltillo” escrita en caracteres nipones, como referencia a las recientes incorporaciones de jugadores provenientes de Japón.

Jugadores del equipo modelaron cada uno de los uniformes, mientras que videos proyectados durante el evento reforzaron el mensaje de identidad, tradición y pertenencia que caracteriza a la organización.

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Jugadores del equipo modelaron los nuevos diseños ante aficionados, directivos y patrocinadores. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El evento cerró con la presentación oficial de todos los diseños y una invitación a la afición para asistir al arranque de la temporada, programado para el 17 de abril en el mismo estadio.

Con esta presentación, Saraperos de Saltillo inicia una nueva etapa en la que buscará combinar tradición, identidad y rendimiento deportivo en el diamante.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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