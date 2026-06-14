Destacan extranjeros precios baratos y hospitalidad de Monterrey en el Suecia vs Túnez

Visitantes extranjeros, principalmente suecos, consideraron que en Monterrey hay precios baratos y mucha hospitalidad. VANGUARDIA acudió este domingo al Parque del Agua, justo al lado del Estadio Monterrey en donde se celebró la victoria de Suecia sobre Túnez por cinco goles a uno.

Victor y August, aficionados del país europeo, narraron que arribaron a Monterrey sin ponerse de acuerdo y se reencontraron tras haber estudiado la universidad juntos. “La gente es muy hospitalaria, la comida es asombrosa” dijo August. “Es probablemente uno de los mejores países sede de la historia. Yo viajo solo y parece que estoy con amigos” afirmó Victor.

Añadieron que disfrutan mucho el viaje pues los precios de aspectos como las bebidas, las comidas o transporte privado como Uber es cerca de un tercio más barato que en su país. Asimismo Victor afirmó sentir que Monterrey se siente como una ciudad del sur de Estados Unidos al contar con avenidas rápidas e infraestructura similar. Respecto al desempeño de Suecia en esta Copa del Mundo, afirmaron que no saben que esperar pues el equipo ha tenido picos muy altos y muy bajos de rendimiento. Victor además indicó que el pasado viernes pudo conocer a André-Pierre Gignac, máximo goleador en la historia de Tigres luego de ir a su restaurante. Otro aficionado sueco, Hampus, sobrellevó los 30 grados de calor que hizo este domingo en Monterrey paseando en el Parque del Agua sin camisa, con la bandera de su país como capa y usando lentes oscuros. Mencionó que ya conocía México de experiencias previas aunque ahora mejoró su experiencia. “Había estado en México tras veces pero ahora me está volando la cabeza. Todos son muy amigables, todos están apoyando a Suecia. Ya sabía que la comida era fantástica. Mi amor por México subió mucho más”, indicó.

TUNECINOS SE HACEN PRESENTES Aunque en menor medida, aficionados de Túnez también se hicieron presentes en el Parque del Agua, destacando la hospitalidad de los mexicanos. Oussama Marzouk y Wiem Ben Alya viven en Canadá pero arribaron desde la Ciudad de México para ver a su selección en Monterrey.

Ambos también destacaron la naturaleza y las montañas que pueden verse desde la ciudad regiomontana. “Es asombroso. Estuvimos viendo los volcanes en Guatemala y ahora acá, su naturaleza es wow”, dijo Ben Alya. Añadió que personalmente le agradan mucho las personas latinoamericanas por estar todo el tiempo alegres y de fiesta. Marzouk además comentó haber aprendido algunas canciones de mariachi en español e incluso cantó una parte de “Canción del Mariachi”. “A donde quiera que voy me dicen que soy mexicano y tal vez lo soy. En mi corazón soy mexicano”, dijo. Marzouk además expuso que entre Túnez y México es común la comida picante y muy condimentada.

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