Destacan extranjeros precios baratos y hospitalidad de Monterrey en el Suecia vs Túnez

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    Destacan extranjeros precios baratos y hospitalidad de Monterrey en el Suecia vs Túnez
    Aficionados tunecinos también se hicieron presentes en Monterrey, disfrutando del paisaje urbano y la experiencia mundialista. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

Turistas tunecinos afirmaron encontrar similitudes con la comida mexicana en el picante y los condimentos

Visitantes extranjeros, principalmente suecos, consideraron que en Monterrey hay precios baratos y mucha hospitalidad.

VANGUARDIA acudió este domingo al Parque del Agua, justo al lado del Estadio Monterrey en donde se celebró la victoria de Suecia sobre Túnez por cinco goles a uno.

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Victor y August, aficionados del país europeo, narraron que arribaron a Monterrey sin ponerse de acuerdo y se reencontraron tras haber estudiado la universidad juntos.

“La gente es muy hospitalaria, la comida es asombrosa” dijo August. “Es probablemente uno de los mejores países sede de la historia. Yo viajo solo y parece que estoy con amigos” afirmó Victor.

$!Victor y August, amigos y excompañeros de universidad, celebran su reencuentro en México mientras siguen el debut de Suecia en la Copa del Mundo.
Victor y August, amigos y excompañeros de universidad, celebran su reencuentro en México mientras siguen el debut de Suecia en la Copa del Mundo. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

Añadieron que disfrutan mucho el viaje pues los precios de aspectos como las bebidas, las comidas o transporte privado como Uber es cerca de un tercio más barato que en su país.

Asimismo Victor afirmó sentir que Monterrey se siente como una ciudad del sur de Estados Unidos al contar con avenidas rápidas e infraestructura similar.

Respecto al desempeño de Suecia en esta Copa del Mundo, afirmaron que no saben que esperar pues el equipo ha tenido picos muy altos y muy bajos de rendimiento.

Victor además indicó que el pasado viernes pudo conocer a André-Pierre Gignac, máximo goleador en la historia de Tigres luego de ir a su restaurante.

Otro aficionado sueco, Hampus, sobrellevó los 30 grados de calor que hizo este domingo en Monterrey paseando en el Parque del Agua sin camisa, con la bandera de su país como capa y usando lentes oscuros.

Mencionó que ya conocía México de experiencias previas aunque ahora mejoró su experiencia.

“Había estado en México tras veces pero ahora me está volando la cabeza. Todos son muy amigables, todos están apoyando a Suecia. Ya sabía que la comida era fantástica. Mi amor por México subió mucho más”, indicó.

$!Hampus, aficionado sueco, desafía el calor regio de 30 grados mientras recorre el Parque del Agua con la bandera de su país como capa.
Hampus, aficionado sueco, desafía el calor regio de 30 grados mientras recorre el Parque del Agua con la bandera de su país como capa. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

TUNECINOS SE HACEN PRESENTES

Aunque en menor medida, aficionados de Túnez también se hicieron presentes en el Parque del Agua, destacando la hospitalidad de los mexicanos.

Oussama Marzouk y Wiem Ben Alya viven en Canadá pero arribaron desde la Ciudad de México para ver a su selección en Monterrey.

$!Oussama Marzouk y Wiem Ben Alya, aficionados tunecinos residentes en Canadá, disfrutan del ambiente mundialista en Monterrey y destacan la calidez de la afición mexicana.
Oussama Marzouk y Wiem Ben Alya, aficionados tunecinos residentes en Canadá, disfrutan del ambiente mundialista en Monterrey y destacan la calidez de la afición mexicana. FOTO: HUMBERTO CASAS/VANGUARDIA MX

Ambos también destacaron la naturaleza y las montañas que pueden verse desde la ciudad regiomontana.

“Es asombroso. Estuvimos viendo los volcanes en Guatemala y ahora acá, su naturaleza es wow”, dijo Ben Alya.

Añadió que personalmente le agradan mucho las personas latinoamericanas por estar todo el tiempo alegres y de fiesta.

Marzouk además comentó haber aprendido algunas canciones de mariachi en español e incluso cantó una parte de “Canción del Mariachi”.

“A donde quiera que voy me dicen que soy mexicano y tal vez lo soy. En mi corazón soy mexicano”, dijo.

Marzouk además expuso que entre Túnez y México es común la comida picante y muy condimentada.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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