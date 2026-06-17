¡¿Dónde quedó el juego de Colombia?! Usuarios reclaman a ViX por no transmitir el duelo ante Uzbekistán

Lo que prometía ser una noche mundialista terminó en molestia para varios usuarios de ViX, quienes comenzaron a exhibir en redes sociales a la plataforma de streaming al denunciar que no podían ver el partido entre Uzbekistán y Colombia, correspondiente a la primera jornada del Grupo K de la Copa del Mundo 2026. El reclamo tomó fuerza porque el duelo aparecía dentro de los encuentros disponibles por el Pase Mundial, paquete que la plataforma promociona como la vía para acceder a todos los partidos del torneo en México.

Sin embargo, aficionados señalaron que, al momento de buscar la transmisión, el partido no aparecía disponible, y aparecía la transmisión de programas de reto estilo “Exatlón”, “La Isla” o “El Reto 4 Elementos”. La molestia creció por tratarse de uno de los partidos más esperados de la jornada, ya que Colombia regresó a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia, mientras Uzbekistán hizo su debut histórico en el máximo torneo de selecciones.

Además, el encuentro se disputó en el Estadio Ciudad de México, escenario que volvió a ser punto central del Mundial 2026. En publicaciones y comentarios, usuarios cuestionaron el funcionamiento del servicio, recordaron el costo adicional del Pase Mundial y reclamaron falta de claridad en la plataforma, especialmente porque el encuentro estaba anunciado como parte de la programación exclusiva para quienes contrataron el paquete mundialista. El caso volvió a colocar a ViX bajo la lupa durante la Copa del Mundo, luego de que desde el arranque del torneo algunos aficionados reportaran fallas, confusión con los accesos y problemas para encontrar transmisiones en vivo. Para los usuarios afectados, el reclamo fue directo: si el Pase Mundial promete todos los juegos, partidos como Uzbekistán vs Colombia deben estar disponibles sin contratiempos. Hasta el momento, la plataforma ni la Profeco no habían emitido una aclaración pública específica sobre lo ocurrido con este partido. Mientras tanto, los reclamos en redes sociales aumentaron la presión sobre ViX.

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