México vs Corea del Sur: horario, dónde ver y qué necesita el Tri para clasificar a 16avos del Mundial 2026

México llega a Guadalajara con la mesa servida para dar un golpe de autoridad en el Mundial 2026. Después de vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut, la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo A y acercar al equipo de Javier Aguirre a los 16avos de final. El partido no solo pone frente a frente a dos selecciones que arrancaron con victoria, también revive una rivalidad mundialista favorable para el Tri.

México y Corea del Sur se han enfrentado dos veces en Copas del Mundo y ambas terminaron con triunfo mexicano: 3-1 en Francia 1998 y 2-1 en Rusia 2018, este último como el antecedente más reciente en la máxima competencia. ¿Cómo llegan México y Corea del Sur? México debutó con triunfo ante Sudáfrica, en un partido donde logró manejar la presión de abrir el Mundial en casa. Julián Quiñones abrió el camino y Raúl Jiménez sentenció el 2-0, aunque el equipo también dejó apuntes por corregir, sobre todo en el funcionamiento del primer tiempo. Javier Aguirre reconoció tras el debut que su equipo todavía tiene margen de mejora, pero valoró la reacción anímica del grupo y la manera en que superó los nervios del estreno. Para el segundo partido, el Tri tendrá una baja sensible: César Montes, expulsado ante Sudáfrica, no estará disponible. Corea del Sur, por su parte, llega con el mismo botín de tres puntos después de remontar 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara. El equipo asiático mostró paciencia, velocidad y pegada en el complemento, con Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu como protagonistas de la reacción.

Declaraciones previo al partido Del lado mexicano, Javier Aguirre pidió no sobredimensionar el triunfo del debut ante Sudáfrica y reconoció que el Tri todavía tiene margen de mejora. “Este pudo haber sido un partido de 4-0, pero la gente estaba feliz. “Es el inicio del Mundial, dejamos los nervios atrás y nos vamos con tres puntos”, señaló el técnico mexicano tras el 2-0 en el Estadio Ciudad de México. También fue autocrítico con el funcionamiento: “No jugamos bien en el primer tiempo. Pudimos terminar 3-0 fácilmente. Fuimos superiores en la primera parte, pero el marcador no reflejó eso. Nos complicamos solos”. Aguirre también advirtió que el equipo debe corregir rumbo al choque ante Corea del Sur. “Después del segundo gol nos confiamos, luego vino la expulsión. Necesitamos mejorar, pero fue un buen partido”, agregó el estratega, quien ahora deberá ajustar su defensa por la suspensión de César Montes. En Corea del Sur, Hong Myung-bo habló sobre el dron que apareció durante una práctica cerrada de su selección en Guadalajara y calificó el hecho como inoportuno.

“No nos impactó significativamente, pero mientras nos preparábamos para el partido, ese era el momento más importante, así que lo ocurrido fue desafortunado”, declaró el técnico surcoreano. Sobre el ambiente que espera ante México, Hong reconoció que la localía será un factor, aunque confía en la experiencia de sus jugadores. “Mis jugadores ya han vivido partidos así antes, así que mañana será diferente. “Necesitamos controlar el ritmo y el flujo del partido, y el momento será importante para considerar”, afirmó previo al duelo en el Estadio Guadalajara. La expectativa en Guadalajara Guadalajara vivirá una de sus noches más esperadas dentro de la Copa del Mundo 2026. El Estadio Guadalajara volverá a ser escenario mundialista con un duelo directo por la cima del Grupo A y con la presencia del Tri, lo que elevará el ambiente en una ciudad que ya recibió el debut surcoreano ante Chequia. La expectativa apunta a un estadio con mayoría mexicana, presión constante y un entorno especial para un equipo que intenta aprovechar la localía como impulso. Para Corea del Sur, el reto será resistir ese ambiente, administrar los momentos del partido y activar a sus figuras, especialmente Son Heung-min, Lee Kang-in y Kim Min-jae. ¿Qué necesitan para clasificar a 16avos? México y Corea del Sur llegan con tres puntos, por lo que el ganador dará un paso enorme rumbo a la siguiente ronda. Sin embargo, la clasificación matemática directa dependerá también del resultado entre Chequia y Sudáfrica, que juegan antes en la misma jornada. Si Chequia y Sudáfrica empatan, el ganador de México vs Corea del Sur llegará a seis puntos y quedará clasificado a 16avos como uno de los dos primeros del Grupo A. Si hay ganador entre checos y sudafricanos, el vencedor del duelo en Guadalajara quedará muy cerca, pero tendría que esperar la última fecha para confirmar matemáticamente su posición.

En caso de empate entre México y Corea, ambos llegarían a cuatro puntos y dejarían todo abierto para la tercera jornada: México cerrará ante Chequia, mientras Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica. Posibles alineaciones México: Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min y Hwang Hee-chan. Horario y transmisión del México vs Corea del Sur El partido entre México y Corea del Sur se jugará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, a las 7 de la noche y será transmitido por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX. Para México, el duelo representa la oportunidad de encaminar su clasificación y llegar a la última fecha con margen de maniobra. Para Corea del Sur, es la posibilidad de confirmar que su remontada ante Chequia no fue casualidad y que puede pelearle al anfitrión el liderato del grupo.

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