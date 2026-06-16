Uzbekistán vs Colombia: el Estadio Ciudad de México vuelve a escena mundialista

El Estadio Ciudad de México volverá a levantar la mano como uno de los templos más importantes en la historia de la Copa del Mundo. Después de haber sido escenario de momentos imborrables en 1970, 1986 y del arranque del Mundial 2026, el inmueble capitalino regresará a la actividad mundialista con el duelo entre Uzbekistán y Colombia, correspondiente al Grupo K. El partido está programado para este miércoles 17 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y representa mucho más que el debut de dos selecciones en la presente edición.

Para la afición mexicana, será una nueva oportunidad de ver al histórico estadio convertido en punto de encuentro internacional, con el color, los cánticos y la pasión de una hinchada colombiana que promete hacerse sentir en las tribunas.

Colombia vuelve a una Copa del Mundo después de ausentarse en Qatar 2022, por lo que el estreno ante Uzbekistán carga con un alto valor emocional. La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega con una generación que mezcla experiencia, liderazgo y talento ofensivo, encabezada por nombres como James Rodríguez y Luis Díaz, dos referentes que alimentan la ilusión de una afición acostumbrada a vivir el futbol con intensidad.

Del otro lado estará Uzbekistán, una de las historias nuevas del Mundial 2026. El conjunto asiático disputará por primera vez una Copa del Mundo y buscará convertir su debut en una noche histórica. Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador con Italia en 2006, el equipo uzbeko intentará competir desde el orden defensivo, la velocidad al contragolpe y la motivación de una generación que ya hizo historia con solo llegar al torneo.

El escenario, sin embargo, se robará buena parte de los reflectores. El Estadio Ciudad de México, reconocido mundialmente por su peso histórico, vuelve a recibir un partido de Copa del Mundo en una edición que convirtió a México en el primer país en albergar tres Mundiales. Su cancha no solo representa futbol: también memoria, identidad y una conexión directa con algunas de las páginas más grandes del torneo. Para Colombia, ganar en este inmueble significaría arrancar con autoridad en un grupo que también comparte con Portugal y República Democrática del Congo.

Para Uzbekistán, sumar en su primera aparición mundialista sería un golpe de ilusión y una señal de que los debutantes también pueden competir en el máximo escenario. La noche capitalina promete ambiente de Mundial, gradas encendidas y una mezcla de historia con presente.

El Estadio Ciudad de México vuelve a abrir sus puertas al futbol global, ahora con Colombia buscando reencontrarse con su mejor versión y Uzbekistán dispuesto a escribir el primer capítulo de su aventura mundialista.

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