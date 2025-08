El esperado duelo entre Messi y Keylor Navas tendrá que esperar tras la expulsión del portero tico

El enfrentamiento entre Lionel Messi y Keylor Navas, una de las historias que generaba mayor expectativa en la Leagues Cup 2025, no podrá concretarse este miércoles cuando Inter Miami enfrente a Pumas de la UNAM en el Chase Stadium.

Dos factores impiden que el esperado reencuentro entre el astro argentino y el portero costarricense suceda. Por un lado, Messi encendió las alarmas tras abandonar el campo apenas a los 10 minutos del duelo contra Necaxa, tras sentir molestias musculares. Su presencia en el siguiente compromiso del torneo está en duda.

“Leo sintió una molestia y hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Quizás no sea algo tan grande porque no estaba tan adolorido, pero sí fue una molestia”, explicó Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, en conferencia de prensa.

Del otro lado, Keylor Navas no podrá estar bajo los tres postes para Pumas debido a que fue expulsado en el partido ante Atlanta United tras una entrada imprudente sobre Jamal Thiaw. Pese a la victoria de su equipo por marcador de 3-2, el arquero tico recibió la tarjeta roja directa y deberá cumplir con al menos un partido de suspensión.