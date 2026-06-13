Escocia sufre, resiste y vence a Haití para iniciar con inolvidable triunfo en el Mundial 2026

El gol de la diferencia llegó al minuto 28, cuando John McGinn apareció para romper un duelo que hasta entonces se había jugado con intensidad, nervio y pocas concesiones.

En el Estadio de Boston, el combinado europeo derrotó 1-0 a Haití en su debut dentro del Grupo C del Mundial 2026, en un partido que tuvo más tensión que brillo, pero que terminó con un resultado de enorme valor para los dirigidos por Steve Clarke.

Escocia volvió a una Copa del Mundo como si nunca se hubiera ido, aunque tuvo que apretar los dientes hasta el último suspiro para celebrar.

La jugada, acompañada por rebotes y desvíos, terminó por inclinar la balanza para una Escocia que necesitaba algo más que futbol: necesitaba reencontrarse con la victoria mundialista.

Haití, que regresó a una Copa del Mundo después de 52 años, no fue un invitado cómodo. El conjunto caribeño compitió con velocidad, presión y atrevimiento, especialmente cuando encontró espacios para correr a la espalda de la zaga escocesa.

Por momentos, el empate pareció más cercano que el segundo tanto europeo, pero la falta de contundencia volvió pesada cada llegada.

Escocia no tuvo una noche limpia, pero sí una noche madura. El equipo de Clarke entendió que el debut mundialista no siempre se gana con dominio absoluto, sino con oficio, resistencia y lectura del momento.

Con Andy Robertson como una de sus referencias, los escoceses administraron la ventaja, cerraron líneas y soportaron el empuje final de Haití, que tuvo una de sus opciones más claras cerca del cierre con un cabezazo de Frantzdy Pierrot que pasó muy cerca del poste.

El triunfo tiene peso histórico. Escocia no ganaba un partido de Copa del Mundo desde hacía 36 años y este resultado alimenta la esperanza de superar por primera vez una fase de grupos, objetivo que durante décadas se convirtió en una obsesión nacional.

La victoria también rompe una cadena reciente de golpes en torneos internacionales, donde el equipo había sufrido debuts complicados en Eurocopas anteriores.

Para Haití, la derrota duele por la forma. El marcador no reflejó del todo el esfuerzo de un equipo que jugó sin complejos y que obligó a Escocia a defender hasta el final.