Brasil tropieza ante Marruecos: Vinicius rescata empate en un debut de máxima tensión

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    Brasil tropieza ante Marruecos: Vinicius rescata empate en un debut de máxima tensión
    Vinicius Junior rescató a Brasil en su debut mundialista ante Marruecos, en un duelo donde la Canarinha dejó dudas y el conjunto africano confirmó su crecimiento internacional. FOTO: AP

La Verdeamarela sufrió ante los norafricanos, pero el crack del Real Madrid apareció con un golazo en un partidazo mundialista del Grupo C

Brasil llegó al Mundial 2026 con la obligación de siempre: ganar, gustar y confirmar desde el primer partido que el camino hacia el sexto título no admite dudas.

Pero enfrente no tuvo a un invitado cómodo, sino a un Marruecos que volvió a jugar con la memoria fresca de Qatar 2022, donde se convirtió en la primera selección africana semifinalista de una Copa del Mundo.

El resultado fue un empate 1-1 en el New York New Jersey Stadium, una sede que también recibirá la final del torneo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/var-drama-y-gol-al-final-qatar-firma-empate-historico-ante-suiza-en-el-mundial-2026-CG21364655

La Verdeamarela intentó imponer condiciones desde el arranque, con posesiones largas, amplitud por los costados y Vinicius Junior como principal foco de desequilibrio.

Sin embargo, Marruecos entendió el partido desde la paciencia: esperó, cerró espacios y golpeó primero.

Al minuto 21, Ismael Saibari apareció para poner el 1-0 y encender la sorpresa en el Grupo C, en un duelo que ya se presentaba como uno de los más atractivos de la primera jornada.

El gol marroquí cambió el pulso del encuentro. Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, dejó de jugar con calma y empezó a hacerlo con urgencia.

Marruecos, por su parte, se sintió cómodo en el caos: Achraf Hakimi y Brahim Díaz dieron salida, mientras el bloque defensivo resistía cada intento brasileño.

En redes sociales, la reacción fue inmediata: el nombre de Marruecos volvió a aparecer ligado a la palabra “sorpresa”, como si el equipo africano hubiera recordado al mundo que su historia reciente no fue casualidad.

Pero Brasil tiene nombres que no necesitan demasiado espacio para cambiar una noche. Al minuto 32, Vinicius Junior tomó la pelota y firmó el 1-1 con una acción individual que rescató a la Canarinha del golpe inicial.

El atacante del Real Madrid apareció justo cuando su selección más lo necesitaba y convirtió el empate en una especie de alivio colectivo, aunque no en una solución definitiva.

La segunda parte tuvo otro tono. Brasil adelantó líneas, empujó con mayor frecuencia y encontró en Raphinha una de sus vías más claras para buscar la remontada.

El extremo estuvo cerca de marcar al minuto 66, pero Marruecos volvió a sostenerse desde el orden, la intensidad y una defensa que no perdió concentración pese al desgaste.

El empate dejó lecturas distintas. Para Brasil, el 1-1 sabe a tropiezo porque el pentacampeón está obligado a ganar desde el primer silbatazo, más aún en un grupo donde Escocia y Haití completan el sector.

Para Marruecos, en cambio, el punto refuerza su candidatura como rival incómodo, competitivo y capaz de jugarle de frente a cualquier potencia.

Brasil ya sabía que Marruecos no era un adversario menor. En antecedentes recientes, los africanos habían vencido 2-1 a la Verdeamarela en un amistoso de 2023, aunque en Copas del Mundo el único cruce previo había sido victoria brasileña 3-0 en Francia 1998.

El Mundial apenas comienza, pero Brasil ya recibió su primera advertencia. El talento está, Vinicius respondió y Ancelotti tiene margen para corregir. Marruecos, mientras tanto, volvió a demostrar que dejó de ser sorpresa para convertirse en una realidad competitiva, en una noche de alto voltaje.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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