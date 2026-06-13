Mundial 2026 llega a Monterrey: Fecha, transmisión y detalles del choque Suecia vs Túnez

Monterrey está lista para entrar en la historia del Mundial 2026. Este domingo 14 de junio, la capital de Nuevo León debutará como sede mundialista con el duelo entre Suecia y Túnez, compromiso correspondiente al Grupo F que se disputará en el Estadio BBVA a las 8 de la noche, mismo que podrá verse por ViX Premium. Después del arranque de la Copa del Mundo en la Ciudad de México y con actividad también en Guadalajara, la Sultana del Norte tomará protagonismo dentro del calendario mundialista con un partido que promete contraste de estilos: el poder ofensivo de Suecia frente a la disciplina defensiva de Túnez. El encuentro marcará el primer partido mundialista en Monterrey dentro de esta edición histórica, la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Para Nuevo León, el compromiso representa una prueba de alto impacto en materia deportiva, logística y turística, con miles de aficionados esperados en los alrededores del Gigante de Acero. Suecia llega al Mundial con una de las duplas ofensivas más llamativas del Grupo F. Alexander Isak y Viktor Gyökeres encabezan el ataque escandinavo, una combinación que convierte al conjunto europeo en uno de los rivales más peligrosos en zona de definición. Bajo el mando de Graham Potter, los suecos buscan iniciar con triunfo y encaminar desde el primer partido sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El reto, sin embargo, no será sencillo. Túnez arriba a la Copa del Mundo con una carta de presentación clara: orden, resistencia y una defensa que fue capaz de superar la eliminatoria sin recibir gol. El equipo africano, dirigido por Sabri Lamouchi, sabe que sumar ante Suecia puede ser clave en un grupo donde también aparecen Países Bajos y Japón. Para la afición regiomontana, el partido también será una oportunidad para vivir de cerca el ambiente global del Mundial. Monterrey, una de las tres sedes mexicanas junto a Ciudad de México y Guadalajara, tendrá actividad mundialista en un estadio que se ha consolidado como uno de los escenarios más modernos del país.

El Suecia vs Túnez no solo abrirá la agenda mundialista de Nuevo León, también puede marcar el rumbo del Grupo F. Mientras los europeos parten con mayor cartel por su talento ofensivo, los africanos buscarán dar el primer golpe con una fórmula basada en solidez, paciencia y efectividad.

La mesa está puesta para que Monterrey viva su primera noche de Copa del Mundo 2026.

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