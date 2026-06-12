Estados Unidos golea a Paraguay y firma el debut más contundente de los anfitriones del Mundial 2026

Estados Unidos no quiso quedarse atrás en la fiesta de los anfitriones del Mundial 2026. Después de los debuts de México y Canadá, la selección estadounidense cerró la presentación de los países sede con una goleada 4-1 sobre Paraguay, resultado que encendió al SoFi Stadium de Los Ángeles y lanzó un mensaje directo al Grupo D. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró una de las versiones más agresivas y efectivas en lo que va de la Copa del Mundo.

Desde los primeros minutos, el conjunto de las barras y las estrellas presionó alto, aceleró por las bandas y encontró espacios ante una defensa paraguaya que nunca logró sentirse cómoda.

La ventaja llegó temprano y permitió que Estados Unidos jugara con mayor soltura. Folarin Balogun fue una de las grandes figuras del encuentro, no sólo por su doblete, sino por la calidad de su definición, especialmente en uno de los tantos que ya compite como uno de los mejores goles del Mundial 2026. Paraguay intentó reaccionar en la segunda mitad y encontró el descuento, pero el golpe anímico duró poco. Estados Unidos recuperó el control del partido y cerró la noche con otro golazo, ahora de Gio Reyna, quien sentenció el 4-1 en tiempo agregado con una definición que también se metió entre las mejores postales del torneo. Con este resultado, Estados Unidos firmó el debut más contundente entre los anfitriones del Mundial 2026 y confirmó que no quiere ser sólo organizador, sino protagonista. Además, hasta el momento, el equipo norteamericano presume dos de los goles más espectaculares de la Copa del Mundo: el de Balogun y el de Reyna.

La victoria deja a Estados Unidos con tres puntos en el Grupo D y con una diferencia de goles importante de cara a sus próximos compromisos ante Australia y Turquía, mientras que Paraguay queda obligado a reaccionar si quiere mantenerse con vida en la fase de grupos.

Publicidad