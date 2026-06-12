Canadá empata 1-1 ante Bosnia en su debut en el Mundial 2026

Canadá inició su participación en la Copa del Mundo 2026 con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium, en un partido que dejó sensaciones divididas para el conjunto anfitrión. El resultado permitió a los dirigidos por Jesse Marsch sumar su primer punto en la historia dentro de un Mundial, aunque también evidenció que la contundencia frente al arco sigue siendo un problema pendiente. El ambiente en la ciudad acompañó el debut. En la previa del encuentro, las calles de Toronto se tiñeron de rojo con la presencia de aficionados que realizaron caravanas y reuniones similares a las que se observan en escenarios del fútbol europeo. Ya en el estadio, el apoyo fue constante a pesar del sol y de las dificultades del equipo en el desarrollo del juego.

Canadá llegó al torneo con expectativas altas como uno de los países anfitriones, aunque con la realidad de que el fútbol aún compite con otras disciplinas de mayor arraigo en el país, como el hockey. Aun así, la afición respondió y llenó las gradas con un ambiente que acompañó el estreno mundialista del equipo. En lo deportivo, el conjunto canadiense buscó imponer condiciones desde el inicio con presión alta y circulación rápida del balón. Sin embargo, la ausencia de Alphonso Davies en el once inicial por lesión influyó en la generación de juego por los costados, lo que redujo las opciones de ataque en ciertos tramos del partido.

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Bosnia y Herzegovina planteó un partido ordenado, con líneas compactas y una idea clara: resistir la presión local y aprovechar las oportunidades que se presentaran. El encuentro se volvió disputado en el mediocampo, con Canadá intentando asumir el protagonismo a partir de la posesión. El marcador se abrió tras una jugada en la que Bosnia logró capitalizar una de sus aproximaciones. Sin embargo, Canadá reaccionó en el complemento y consiguió el empate, resultado que terminó por equilibrar un duelo en el que ambos equipos tuvieron momentos de control. Pese al dominio territorial en varios pasajes del partido, el equipo de Jesse Marsch volvió a mostrar dificultades para transformar sus llegadas en goles. La falta de precisión en el último toque y algunas decisiones apresuradas en el área rival impidieron que los anfitriones pudieran concretar una remontada. Bosnia, por su parte, se mantuvo firme en defensa y logró sostener el resultado hasta el final, sumando un punto importante en su debut dentro del grupo.

El silbatazo final dejó a Canadá con una mezcla de sensaciones. Por un lado, el equipo logró sumar por primera vez en su historia en una Copa del Mundo, un paso simbólico dentro de su crecimiento futbolístico. Por otro, el empate dejó claro que la generación de oportunidades no ha sido suficiente sin una mayor eficacia frente al arco. Para el conjunto canadiense, el siguiente compromiso será clave para definir sus aspiraciones en el torneo. La afición, que respondió desde el inicio, espera que el equipo pueda transformar el apoyo en resultados que le permitan seguir con vida en la competencia.

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