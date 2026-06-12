¿Quién suplirá a César Montes? El inesperado cambio de México para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Edson Álvarez, mediocampista del Tri y capitán del equipo, sería utilizado como defensa central por Javier Aguirre, luego de la expulsión del ‘Cachorro’ ante Sudáfrica
La Selección Mexicana ya tendría definido al jugador encargado de cubrir una de sus primeras bajas importantes en la Copa del Mundo 2026.
Edson Álvarez se perfila para tomar el lugar de César Montes en el duelo ante Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.
El cambio obligado llega después de la expulsión del “Cachorro” Montes en el triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica, resultado con el que el Tricolor inició con el pie derecho su participación mundialista en el Estadio Ciudad de México.
Sin embargo, la tarjeta roja dejó a Javier Aguirre sin uno de sus hombres de mayor peso en la zaga.
Aunque Edson Álvarez no fue titular en el partido inaugural, el “Machín” aparece como la opción más sólida para integrarse a la defensa central, una posición que conoce y en la que puede aportar liderazgo, juego aéreo y salida limpia desde el fondo.
La decisión también representaría una modificación táctica importante para México, pues Aguirre tendría que ajustar su estructura defensiva frente a una Corea del Sur que suele apostar por velocidad, presión alta y transiciones rápidas al ataque.
El partido ante Corea del Sur será clave para las aspiraciones del Tricolor, que buscará dar otro paso rumbo a la siguiente ronda y mantener el impulso generado tras vencer a los Bafana Bafana.
Con la ausencia de Montes, Edson Álvarez tendría la oportunidad de pasar de suplente a pieza central en uno de los compromisos más exigentes del grupo.