¿Quién suplirá a César Montes? El inesperado cambio de México para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara

La Selección Mexicana ya tendría definido al jugador encargado de cubrir una de sus primeras bajas importantes en la Copa del Mundo 2026.

Edson Álvarez se perfila para tomar el lugar de César Montes en el duelo ante Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

El cambio obligado llega después de la expulsión del “Cachorro” Montes en el triunfo de México por 2-0 ante Sudáfrica, resultado con el que el Tricolor inició con el pie derecho su participación mundialista en el Estadio Ciudad de México.