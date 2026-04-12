Genoa vence al Sassuolo con Johan Vásquez: ¿Cómo queda la tabla del descenso en la Serie A?

Johan Vásquez y el Genoa firmaron una victoria de enorme valor en la Serie A. El conjunto rossoblù derrotó 2-1 al Sassuolo en el Estadio Luigi Ferraris, resultado con el que tomó oxígeno en la parte baja de la clasificación y se alejó de los puestos de descenso en la recta final de la temporada italiana.

El zaguero mexicano apareció de inicio en la línea defensiva del club genovés y fue parte de un partido que terminó siendo vital para las aspiraciones de permanencia.

El triunfo llegó en un momento decisivo para el Genoa. Con esta victoria en la Jornada 32, el equipo se colocó en el lugar 13 de la tabla, mientras que el Sassuolo quedó en el sitio 11.