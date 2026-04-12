Genoa vence al Sassuolo con Johan Vásquez: ¿Cómo queda la tabla del descenso en la Serie A?
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El defensa mexicano fue titular en un triunfo clave del Genoa, que superó 2-1 al Sassuolo en la Jornada 32 de la Serie A 2025-26 y dio un paso importante en la lucha por la permanencia
Johan Vásquez y el Genoa firmaron una victoria de enorme valor en la Serie A. El conjunto rossoblù derrotó 2-1 al Sassuolo en el Estadio Luigi Ferraris, resultado con el que tomó oxígeno en la parte baja de la clasificación y se alejó de los puestos de descenso en la recta final de la temporada italiana.
El zaguero mexicano apareció de inicio en la línea defensiva del club genovés y fue parte de un partido que terminó siendo vital para las aspiraciones de permanencia.
El triunfo llegó en un momento decisivo para el Genoa. Con esta victoria en la Jornada 32, el equipo se colocó en el lugar 13 de la tabla, mientras que el Sassuolo quedó en el sitio 11.
El cuadro de Johan Vásquez alcanzó los 36 puntos y se puso nueve unidades por encima de la zona de descenso, una distancia que le permite encarar con mayor tranquilidad el tramo final del campeonato.
Para Johan Vásquez, este resultado también representa una noticia positiva de cara al cierre de campaña y al entorno de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.
El sonorense volvió a aparecer como titular en un encuentro de alta exigencia y confirmó su peso dentro de la estructura defensiva del Genoa, un club que ha encontrado en el mexicano a una de sus piezas más confiables en la zaga durante la temporada.
El 2-1 sobre Sassuolo no solo dejó tres puntos, sino un golpe anímico importante para el conjunto de Génova.
En una liga tan cerrada como la Serie A, cualquier victoria en la pelea por la salvación puede modificar el panorama, y eso fue exactamente lo que consiguió el equipo de Vásquez: sumar en casa, proteger su ventaja sobre los rivales directos y dar un paso firme hacia la permanencia.